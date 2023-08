Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux/ Vacanza d’amore in Corsica per il pilota della Ferrari e…

Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux in vacanza

Tempo di vacanze per Charles Leclerc che, concluso il GP del Belgio, lo scorso 30 luglio, come aveva annunciato, si è concesso una vacanza in Corsica in compagnia degli amici di sempre e, soprattutto, della nuova fidanzata Alexandra Saint Mleux che ha conquistato il cuore del pilota della Ferrari, reduce dalla fine della relazione con Charlotte Siné. La coppia è stata pizzicata dal settimanale Chi che, nel numero in edicola da mercoledì 9 agosto, pubblica in esclusiva le foto delle vacanze della coppia.

Tra giochi in mare, abbracci, sorrisi e baci alla sua Alexandra, il pilota della Ferrari mette da parte l’ansia e la tensione da gara e si gode totalmente qualche giorno di meritata vacanza. Rilassato e sereno, il campione sembra avere occhi solo per la studentessa di storia dell’arte che, nelle foto di Chi, appare in tutta la sua semplicità.

Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux: primi giorni di vacanza

La 21enne studentessa Alexandra Saint Mleux, cresciuta a Montecarlo, sembra aver fatto totalmente breccia nel cuore di Charles Leclerc. Prima ancora dell’ufficializzazione del rapporto, i fan del pilota della Ferrari si erano accorti del legame grazie ai social. Pare, infatti, che i due abbiano cominciato a seguirsi su Tik Tok lo scorso 20 gennaio. Di fronte all’occhio attento degli utenti, il pilota aveva scelto di rendere privata la lista degli utenti seguiti.

Tuttavia, i movimenti social avevano già scatenato i primi rumors fino alla vera ufficializzazione della relazione. Giovani, belli e molto complici, i due si godono il sole, il mare e la prima vacanza insieme lasciandosi andare anche a coccole e tenerezze.

