Charles Leclerc: “Prime tre gare un disastro”/ “Mercedes? Per ora non ci ho parlato”

Charles Leclerc e la Ferrari fin qui hanno vissuto una stagione disastrosa. A dirlo è lo stesso monegasco senza mezzi termini: d’altronde parlano per sé i sei punti raccolti con il settimo posto nel circuito cittadino di Gedda visto che sia in Bahrein che in Australia è arrivato il ritiro. Ora la Formula 1 torna in pista e lo fa a Baku dove la soglia di tolleranza circa gli errori è pari a zero per via del circuito complesso e della situazione altrettanto difficile.

Inoltre in casa Ferrari le partenze di David Sanchez e Laurent Mekies hanno gettato ulteriore incertezza nell’aria, anche se come spiega Leclerc al sito britannico Autosport si può ancora rialzare la china: “Preoccupato? Beh, siamo onesti, se parliamo della pista, le prestazioni della prima parte della stagione non sono quelle che volevamo, le prime tre gare per me sono state un disastro. Ma in queste tre settimane di stop è stato bello resettare, guardare un po’ i dettagli dove possiamo ottimizzare il nostro pacchetto. Poi fuori dalla pista, ovviamente, c’è una ristrutturazione della squadra in corso. Abbiamo avuto un ottimo rapporto con Laurent. Ma capiamo tutti che questa opportunità è giusta da cogliere, in quanto è davvero una buona opportunità per lui. Ma la squadra è più di una persona. E sì, sono molto fiducioso per il futuro con quello che Fred Vasseur ha in mente”.

Charles Leclerc è pronto a riprendersi la Ferrari. Dopo i due ritiri in Asia e Oceania tra Bahrain e Australia, il classe 1997 si appresta al circuito azero di Baku con piena e totale fiducia su Vasseur : “Fred è stato aperto su ciò che vuole ottenere e il modo in cui vuole ottenerlo. Questo mi dà fiducia probabilmente più che mai. Quindi sono ottimista”. A spaventare il fan del Cavallino Rampante sono le possibili avances delle altre scuderie per il proprio pilota numero uno, come ad esempio la Mercedes: “No, non ci ho parlato, non per il momento. Per ora sono completamente concentrato sul progetto in cui mi trovo oggi: che è la Ferrari. Come ho detto, mi fido ciecamente e sono fiducioso per il futuro. Poi si vedrà”.

Di certo non manca la solita autocritica da parte del monegasco: “Il passo in avanti che c’è da fare è davvero importante ne siamo consapevoli e io per primo. Ma se devo individuare una squadra in grado di farlo, quella è la Ferrari. So cosa sta succedendo dentro e cosa stiamo cercando di ottenere, e ne sono fiducioso”. D’altronde Charles non si è mai tirato indietro e ancor meno si è nascosta dietro i propri sbagli nonostante spesso l’errore arrivava dai box o da strategie completamente sbagliate. Fatto sta che la stagione è ancora lunga e la Ferrari è obbligata a togliersi qualche soddisfazione.











