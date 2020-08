Charles Leclerc, team radio Ferrari choc “Vaffan*ulo”/ Video, dopo insulti: “Scusate”

Disastro Ferrari anche al Gran Premio del Belgio 2020 di Formula 1. In un team radio choc di Charles Leclerc c’è la fotografia di una stagione destinata a far soffrire i tifosi della Scuderia di Maranello. Subito dopo il secondo pit stop, il pilota monegasco si è lasciato andare ad un insulto poco elegante nei confronti del muretto. Lo ha fatto in francese, ma l’espressione è traducibile in italiano con un “vaffa…”. Il tono però non era affatto scherzoso e l’ingegnere di pista di Leclerc si è limitato ad avvisarlo di chiudere le comunicazioni, lasciate aperte dopo il pit stop, senza commentare nulla. Leclerc lamentava il fatto che la sosta era stata fatta ad una distanza troppo ravvicinata rispetto alla precedente. Ma ha pesato anche il fatto che la Ferrari si sia attardata nella decisione di intervenire sulla pressione pneumatica del motore, un intervento che al monegasco non era stato comunicato.

FERRARI, LECLERC E IL TEAM RADIO CHOC: VOLANO INSULTI

Un altro weekend amaro per Charles Leclerc, che si aspettava altro dalla Ferrari in questa stagione. Il pilota monegasco era partito comunque bene, ma alcuni problemi tecnici lo hanno fatto scivolare indietro e così non è riuscito neppure a rientrare nelle prime dieci posizioni, finendo anche dietro il compagno di scuderia Sebastian Vettel. A far discutere dopo la gara il suo team radio, anche se in realtà è uno sfogo a microfoni aperti. Leclerc però non lo sapeva, quindi gli è scappato un “putain de sa race” che letteralmente vuol dire “figlio di put*ana tu e la tua razza”. Parole pesanti che testimoniano il momento difficile in casa Ferrari. A mente fredda poi sono arrivate le scuse di Charles Leclerc, che ha usato i social per fare mea culpa e ironizzare su quanto accaduto. «Sono desolato per il team radio, forse avrei dovuto spegnere il microfono dopo il pit-stop. Non è stato fatto apposta».

Ecco cosa è successo al pit stop sotto SC di @Charles_Leclerc . Lo avvertono della ricarica dell’aria ma lui non rendendosi conto alla ripartenza che aveva la radio accesa si è lasciato andare ad una giusta scarica di adrenalina #Ferrari #Onboard #BelgianGP #Leclerc #PitStop pic.twitter.com/SQdG7bc67a — Alex Brunetti (@deadlinex) August 30, 2020





