Charles Leclerc/ Vacanze da brivido su Dolomiti, i fan della Ferrari: “Torna intero!”

CHARLES LECLERC OSPITE STASERA A “C’E’ POSTA PER TE”

Ci sarà anche Charles Leclerc nel parterre di ospiti della nuova puntata di “C’è Posta per Te” in onda questa sera su Canale 5. La seconda puntata di quest’anno del people show condotto da Maria De Filippi infatti vedrà coinvolti in due gustose sorprese non solo l’attore Luca Argentero ma anche il 25enne pilota monegasco in forza alla Ferrari, reduce dall’ennesima stagione deludente al volante della Rossa di Maranello ma deciso a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato mondiale per riportare in Italia quel titolo che in Formula 1 manca oramai da troppo tempo.

In attesa di scoprire quale sarà la sorpresa di cui sarà protagonista Charles Leclerc questa sera a “C’è Posta per Te”, il 25enne originario di Monte Carlo ha fatto parlare molto di sé nell’ultimo periodo, sia per via dei prossimi test che lo vedranno protagonista a bordo della sua Ferrari ma anche per altre vicende extra-pista e che riguardano il… mercato piloti e pure le sue recenti vacanze invernali. Ma andiamo con ordine e partiamo da uno dei temi caldi del circus, ovvero quel contratto del diretto interessato con la Ferrari fino al 2024 che il pilota intende rispettare pur lasciando aperta una porta a un eventuale addio. Intervistato sull’argomento, Leclerc ha buttato la palla in corner ricordando che “oggi vedo questa scadenza molto lontana”, lasciando intendere quindi di essere concentrato sul presente.

LECLERC, VACANZE SULLE DOLOMITI E BRIVIDI PER I TIFOSI: “TORNA INTERO!”

Tuttavia, nella sopra citata intervista, Charles Leclerc aveva pure aggiunto, con un po’ di ovvietà come accade in questi casi ma anche sibillinamente, che ogni discorso su eventuali rinnovi verrà affrontato a tempo debito: “Quando arriverà il momento di valutare il futuro ci penserò, ma amo questa squadra” aveva detto la guida Ferrari lasciandosi andare a una dichiarazione d’amore per la Rossa più desiderata dagli italiani. Ad ogni modo, anche se si tratta solamente di rumors e ‘pissi pissi’ rilanciati da siti specializzati sul mondo delle quattro ruote, pare che Leclerc possa finire nel mirino della scuderia Mercedes per rilanciare la sfida alla RedBull di Max Versappen. E il principale sponsor del ferrarista sarebbe proprio Lewis Hamilton che vedrebbe bene il monegasco come suo erede. In una possibile veste futura manageriale c’è chi giura che l’inglese punterebbe su Leclerc senza dubbi: “Hai un futuro favoloso davanti a te” gli disse tre anni fa investendolo ufficialmente. Sarà così?

Intanto, come spesso avviene grazie (o a causa loro) ai social, negli ultimi giorni Charles Leclerc aveva postato alcuni video diventati virali sui suoi canali social e che avevano creato un po’ di apprensione tra la sua fanbase ferrarista. Nel corso delle sue recenti vacanze sulle Dolomiti, il 25enne infatti si era dilettato in scalate in alta quota assieme al suo preparatore atletico nonché amico Andrea Ferrari. Tra sgambate notturne, pendii e pareti da scalare su paurosi strapiombi , Leclecc ha messo letteralmente i brividi ai propri aficionados che, pur consci che la sua settimana bianca si sia svolta in totale sicurezza e al fianco di esperti della montagna, hanno tra il serio e il faceto invitato il proprio beniamino a fare attenzione. “Attento, ti vogliamo intero per il 14 febbraio!” recitavano alcuni commenti alle sue Stories, in riferimento al giorno (non casualmente) scelto per la presentazione della nuova Ferrari.











