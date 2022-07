Incidente Leclerc, Ferrari a muro/ Video F1: testacoda, errore o problema tecnico?

In frantumi i sogni di rimonta in classifica per Charles Leclerc, finito a muro nel Gp di Francia 2022. Il pilota della Ferrari, che stava soffrendo di sovrasterzo dall’inizio della gara, lo ha perso del tutto in curva, facendo così una rotazione a 360 gradi e finendo la sua corsa contro il muro. Sulle cause dell’incidente è giallo, perché nel team radio ha spiegato al box Ferrari che gli è rimasto l’acceleratore aperto. Leclerc si è poi lasciato andare ad un urlo di rabbia per quanto accaduto, visto che stava conducendo una gara fino a quel momento perfetta.

DIRETTA FORMULA 1/ Gp Francia 2022 live video streaming: Sainz dà spettacolo!

Dopo aver tenuto a bada Max Verstappen, che non era riuscito a tentare neppure un sorpasso e aveva deciso poi di andare ai box giocando di strategia, Charles Leclerc stava spingendo per accumulare il gap necessario per rientrare ai box e poi restare davanti al rivale della Red Bull dopo il pit stop. Ma i suoi piani sono andati in fumo, probabilmente anche i suoi sogni di gloria per quanto riguarda la classifica del Mondiale di Formula 1, visto che l’olandese ha l’occasione di incrementare ulteriormente il vantaggio sugli avversari.

CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale piloti e costruttori: Mercedes dietro, ma regolare

INCIDENTE LECLERC: IL GESTO DI VERSTAPPEN

Rivedendo le immagini dell’incidente di Charles Leclerc, sembra prevalere l’ipotesi di un errore del pilota della Ferrari. Di fatto, la gara del pilota monegasco è finita al giro 17 su 53. Era stato perfetto fino ad allora, poi l’incredibile colpo di scena a Le Castellet, con Leclerc finito a muro con un testacoda che ha messo fine alla sua gara. Errore o problema tecnico? Questo l’unico dubbio rimasto, mentre non ci sono dubbi sulla delusione del pilota, che vede sfumare la possibilità di ridurre il gap da Max Verstappen. Quest’ultimo è stato peraltro protagonista di un bel gesto di fair play. Informato dell’incidente del rivale, che ha causato anche l’ingresso della Safety Car perché erano in corso le operazioni di rimozione della monoposto Ferrari dalla pista, ha subito chiesto ai box Red Bull se Leclerc stesse bene. Infatti, nessuna conseguenza fisica per Charles Leclerc, tornato ai box con il casco per nascondere tutta la sua rabbia.

Griglia di partenza Formula 1/ Gp Francia 2022: pole position va a Leclerc!













© RIPRODUZIONE RISERVATA