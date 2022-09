Charlie Gnocchi, concorrente Grande Fratello Vip/ Chi è il pittore e inviato di Striscia la Notizia

Chi è Charlie Gnocchi, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2022

Charlie Gnocchi è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2022. Fratello del più conosciuto Gene, vive da tempo a Roma ma spesso torna a Fidenza, dove è nato e cresciuto e dove ama passare del tempo con la famiglia d’origine e i tanti amici. Laureato in Giurisprudenza, urbanistica e pianificazione comunitaria e regionale all’Università di Parma, Carlo Ghiozzi – suo vero nome – ha poi frequentato un master alla London Business School. Eppure, nonostante il curriculum parli chiaro, ha preferito intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo, proprio come il fratello.

Charlie Gnocchi, già violato il regolamento del Grande Fratello Vip 7?/ Video dalla quarantena in hotel e…

Tanti sono i suoi interessi. Charlie Gnocchi è un pittore sperimentale che ha composto più di ventimila opere con la tecnica del moca print, ossia la pittura con il caffè. In un periodo è stato vicino alla pop art. In collaborazione con il bolognese Stefano Botta, ha scritto inoltre il romanzo Culi e Culatelli edito da Giorgio Mondadori Editore. Ha raccontato il mondo della ristorazione con la guida a trecento ristoranti in tutta Italia e alle ricette della cucina del Granducato e ha scritto canzoni. Insomma, un vero tuttofare.

Charlie Gnocchi, la critica del fratello Gene ai programmi come il Grande Fratello Vip 2022

La carriera di Charlie Gnocchi è cominciata nel 1992 in coppia con Joe Violanti su Radio 105. Nel 1993 i due sono passati a RTL 102.5 con il programma “Alto Godimento” fino al 1999. Attualmente è in onda con “No Problem – W L’Italia” con Alessandro Greco il venerdì, sabato e domenica. Il fratello di Gene è inoltre inviato di Striscia La Notizia con il soprannome “Mister Neuro”: per il tg satirico intervista i personaggi politici italiani riguardo a sprechi di denaro pubblico, vestito con un abito tappestato da euro.

Proprio qualche tempo fa, Gene Gnocchi, suo fratello, si era espresso contro format come quello del Grande Fratello, spiegando a La Stampa il proprio punto di vista: “Mi sembra che oggi sia tutto più facilone, non c’è tanta voglia di inventare. I format sono sempre quelli, i reality, i giochi: molti adattamenti, poche idee. Reality con poca spesa e molta resa? Infatti. È tutta una chiacchiera su dinamiche sviluppate artificialmente, il tizio del Grande Fratello 6 che tradisce la fidanzata con quella della Pupa e il Secchione 8. Ammetto di fare un po’ fatica a seguirli. Se andrei a L’Isola dei Famosi? Sì, se avessi bisogno di soldi per rifare la cucina o i bagni”.











