Edoardo Donnarumma e Charlie Gnocchi al Grande Fratello Vip 7/ Due canzoni svelano…

Concorrenti Grande Fratello Vip 7: i nomi in bilico

Manca sempre meno all’inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip che prenderà ufficialmente il via il 19 settembre e i rumors sui concorrenti non si placano. Dopo le ultime indiscrezioni secondo cui nella casa di Cinecittà potrebbero entrare Carolina Marconi che il pubblico del reality show ha conosciuto come concorrente della quarta edizione della versione nip e Franco Oppini, il padre di Francesco Oppini, sui social spuntano altri due nomi.

Si tratta, in realtà, di nomi che sono stati già accostati al GF Vip, ma che oggi troverebbero conferma alla luce di due canzoni che svelerebbero la loro presenza in casa. Stiamo parlando di Charlie Gnocchi, il fratello di Gene Gnocchi che è stato uno dei primi nomi accostati al GF Vip 7 ed Edoardo Donnarumma che, invece, era stato accostato al reality show durante la sesta edizione che è stata poi vinta da Jessica Selassiè.

Edoardo Donnarumma e Charlie Gnocchi: i rumors sulla loro partecipazione al Grande Fratello Vip 7

Secondo la pagina Instagram grande_fratello_tv, a varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà ci dovrebbe essere anche Edoardo Donnarumma il cui nome era stato accostato al GF Vip quando in casa entrarono Antonio Medugno e Gianluca Costantino. Stavolta, pare che Edoardo sia sempre più vicino al reality show. “Edoardo Donnamaria è un concorrente ufficiale del GF Vip 7! In seguito all’indizio pubblicato ieri dalla pagina ufficiale del Grande Fratello (la canzone “Giovane da un po”” di Fulminacci) la pagina GflsolaNews ha scoperto che questo brano è presente nella playlist del ragazzo e che esso è seguito da alcuni autori del programma”, fa sapere la pagina.

Attraverso un indizio pubblicato sempre dalla pagina ufficiale del Grande Fratello ovvero la canzone L’amore sublime di Renato Zero, sarebbe confermato anche l’ingresso di Charlie Gnocchi come fa sapere la pagina Instagram gfisola.news: “A confermare la voci che ormai giravano da molto tempo e a dare un volto all’indizio pubblicato sono stati i recenti e svariati like che il comico ha lasciato sul profilo Instagram di Renato Zero, cantante dell’ultima traccia misteriosa pubblicata in giornata”.

