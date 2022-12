Charlie Gnocchi strattona Daniele Dal Moro/ Video “Ti do un’altra scarpata nel c*lo!”

Scintille e spintoni volano nella Casa del Grande Fratello Vip, complice una lite nata tra Charlie Gnocchi e Daniele Dal Moro dopo la diretta televisiva andata in onda su Canale 5 nella serata di sabato 10 dicembre 2022. Uno scontro furioso, che ha addirittura indotto la regia del reality show a cambiare immediatamente inquadratura per non mostrare potenziali scene violente. Ma come sono arrivati alle mani, Charlie Gnocchi e Daniele Dal Moro? Tutto sarebbe partito da un’accusa mossa dall’ex tronista nei confronti del conduttore radiofonico, al quale avrebbe detto di essere abituato a parlare alle spalle delle persone.

A quel punto, Charlie Gnocchi ha strattonato Daniele Dal Moro, spingendolo verso l’interno della Casa. “Vai via altrimenti ti do un’altra scarpata nel c*lo!”, ha urlato, furioso, l’ex tronista, che ha precisato di non credere più a una sola parola pronunciata da Gnocchi: “La tua pagliacciata per me è finita oggi”.

CHARLIE GNOCCHI E DANIELE DAL MORO: LA DISCUSSIONE PRIMA DEGLI STRATTONI

Prima che la situazione degenerasse, Charlie Gnocchi si era avvicinato privo di microfono a Daniele Dal Moro, il quale però non ha gradito ciò che il suo coinquilino gli ha sussurrato all’orecchio, a tal punto che gli ha replicato: “Non ti rispondo neanche, perché non ti do modo di fare le clip”.

In seguito, è nato il diverbio di cui vi dicevamo sopra e di cui vi è anche traccia nei filmati sottostanti: “Ho mai detto una parola cattiva su di te? Rispondimi, te ne vai perché hai paura di avere una conversazione?”. E, ancora: “Io non sono un parac*lo, mi hai dato un calcio nel c*lo che mi mandavi all’ospedale! Non parlo davanti gli altri, sono tutti tuoi amici. Vieni con me, andiamo a parlare”. Poi spinte e strattonate, sino a quando la regia non ha scelto di cambiare inquadratura, proprio mentre Daniele Dal Moro si stava rivolgendo a Charlie Gnocchi, esclamando: “Stai fermo, ho la sigaretta!”.

Daniele: -“Charlie la tua pagliacciata per me è finita oggi, te ne vai perché hai paura di avere una conversazione?” NON LA LITE NOTTURNA TRA CHARLIE E DANIELE CON LA CENSURA DEL GF TEMENDO SI POSSANO MENARE #gfvip pic.twitter.com/X7QNSnfICw — BagnoTrash🎄 (@bagnotrash) December 11, 2022 MA CHARLIE CHE BUTTA LA MANI ADDOSSO A DANIELE? DEVE USCIRE#gfvip #incorvassi #gioiellers pic.twitter.com/tYrinA8Z5O — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) December 11, 2022













