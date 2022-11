Edoardo Tavassi squalificato per regolamento infranto?/ Si toglie il microfono e…

Edoardo Tavassi nei guai: violato il regolamento del Grande Fratello Vip 2022?

Spesso nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 l’abitudine dei concorrenti è quella di togliersi temporaneamente il microfono. Anche a Edoardo Tavassi è capitato nelle ultime ore, durante una chiacchierata assieme a Giaele e ad altri concorrenti, nella quale ha ricordato la sua esperienza da animatore nelle serate a Sharm El-Sheikh e i flirt con numerose ragazze. Sappiamo infatti che il concorrente è alla ricerca dell’anima gemella, sebbene di recente sia uscito uno scoop secondo il quale convivrebbe con una ragazza.

Edoardo Tavassi svela "Nikita e George primi in classifica gradimento"/ "Gli immuni…"

Come riportato da Biccy, però, nel corso del racconto il Vippone ha temporaneamente tolto il microfono e fatto alcune confessioni a Giaele coperto solo dalla giacca. Sappiamo che parlare senza microfono va contro il regolamento del reality: per questo motivo Edoardo Tavassi potrebbe incappare in qualche serio provvedimento. Inoltre, non sappiamo con precisione quali siano state le sue parole: Giaele gli ha infatti chiesto con quante donne fosse stato in Egitto nel corso della sua esperienza, ma la sua risposta è stata appunto silenziata e non ci è dato saperlo.

Edoardo Tavassi, lite con Oriana: "Non mi prendi per il cu*o"/ Guendalina sbotta...

Edoardo Tavassi sconvolge i coinquilini: “Una sera becco una russa e…“

Il racconto di Edoardo Tavassi, che nelle scorse ore ha avuto un furioso litigio con Oriana Marzoli, ha però portato a dichiarazioni clamorose sulla sua avventura a Sharm El-Sheikh e sulle sue conquiste. Come riferisce Biccy, il concorrente del Grande Fratello Vip 2022 ha raccontato: “Una sera becco sta russa sotto Natale, era stupenda da sola al tavolo. Le russe per me so le più bone del mondo. Mi siedo e inizio a parlare in un inglese mio. Questa qua sembrava tutta un po’ timidina e io le dicevo di sciogliersi. La sera andiamo in discoteca e sembrava suor Maurina, poi però prende una bottiglia di gin, la beve e mi sputa il gin in bocca“.

Edoardo Tavassi convive con una ragazza?/ "Lui non ne parla mai ma..."

Il concorrente prosegue il suo racconto lasciando sgomenti i coinquilini all’ascolto: “La matta inizia a ballare e a togliermi i vestiti. In hotel poi nun ve dico. In camera aveva tutti gli alcolici e inizia a rovesciarseli addosso e faceva un sacco di cose forti. Poi è successo quello che doveva succedere. Io però non amavo rimanere nelle camere delle donne dopo aver finito. Questa mi ha tolto il problema. Dopo la fine mi fa ‘ma tu ancora sei qui?’. Na grande ragazzi, il top“. E, a seguire, l’episodio del microfono tolto di getto e la confessione in gran segreto che potrebbe costargli cara.











© RIPRODUZIONE RISERVATA