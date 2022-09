Charlie Gnocchi “Voglio essere il nuovo Alex Belli”/ Ecco perchè…

Charlie Gnocchi si rimette in gioco al Grande Fratello Vip 2022

Charlie Gnocchi, il fratello di Gene, è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022. Lo speaker e conduttore radiofonico è entrato portando una ventata di buonumore nella casa più spiata d’Italia. “Charlie il cialtrone, quello che non sa fare niente e anche quasi tutto”. Con queste parole Carlo Ghiozzi, questo il suo vero nome, ha varcato la famosissima porta rossa del GF VIP. Conduttore radiofonico, ma anche personaggio televisivo e pittore, Charlie è conosciuto anche per essere il fratello minore di Gene Gnocchi. Proprio con il fratello inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo muovendo i primi passi come chitarrista nel gruppo I Desmodromici e successivamente come spalla nel fratello nei suoi spettacoli comici.

Per diversi anni ha lavorato anche nello storico locale “Zelig” di Milano e parlando proprio del fratello ha ironizzato dicendo: “Gene Gnocchi, comico mediocre, è mio fratello”. Tantissimi i programmi a cui ha partecipato: Festivalbar, Striscia la notizia e L’estate in diretta.

Charlie Gnocchi: il successo in tv e in radio

Non solo televisione nella carriera di Charlie Gnocchi, che dopo un lungo periodo nel piccolo schermo ha deciso di dedicarsi alla radio lavorando con Alessandro Greco, a No problem – W l’Italia. Tra tutti i programmi però ce ne è uno che sente suo: “Alto godimento è stato il mio marchio”. Quest’anno però ha deciso di tornare in televisione accettando l’invito di Alfonso Signorini a mettersi in gioco come concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip 2022. Una scelta fatta anche con un obiettivo come ha dichiarato il comico e conduttore: “io voglio essere il nuovo Alex Belli, è il mio mito, il più grande comico involontario degli ultimi anni”.

Che dire: i presupposti ci sono tutti e la sua presenza nella casa del GF VIP si fa sentire sia dentro che fuori. La simpatica e l’ironia di Charlie, infatti, sono molto apprezzati sia dai vipponi coinquilini che dal pubblico da casa!

