Charlie Gnocchi: “Wilma Goich ha perso la testa per Daniele”/ “Non ragiona, gelosa di chiunque si avvicina”

“Wilma Goich ha perso la testa per Daniele Dal Moro”: le rivelazioni a Pomeriggio 5

Si parla anche di Grande Fratello Vip nel corso della seconda puntata di Pomeriggio 5 del 2023. Barbara D’Urso, nella parte finale del suo show, apre la parentesi dedicata al reality mostrando le novità della diretta del 9 gennaio. L’attenzione si sofferma su Wilma Goich e sulla scenata di gelosia fatta nei confronti di Dana Saber per essere rimasta seminuda sotto le lenzuola con Daniele Dal Moro.

È ormai cosa nota che tra Wilma e Daniele esiste nella Casa un rapporto molto profondo e che la cantante non abbia negato di provare amore nei confronti del ragazzo, pur sapendo che mai potrebbe diventare una relazione vera a causa della grande differenza d’età che c’è tra loro. Nonostante tale consapevolezza, gli episodi di gelosia della Goich sono quasi all’ordine del giorno.

Vengono commentati a Pomeriggio 5 da un ex gieffino che ben ha conosciuto Wilma Goich: Charlie Gnocchi. “Wilma innamorata di Daniele? È un termine grosso, diciamo che ha perso la testa per lui!” esordisce lo speaker, che continua “perché è felice con lui e quindi non ragiona quando Daniele viene avvicinato da qualsiasi essere umano.”

Charlie Gnocchi dunque conferma i sentimenti di Wilma per Daniele e la forte gelosia che prova nei suoi confronti, cosa che d’altronde appare palese anche ad altri ospiti della D’Urso. “Io vedo una donna che ha perso la testa, farfalle nello stomaco e dappertutto. Il problema è però dopo quando si ritorna alla vita vera”, ha infatti commentato Francesca Cipriani, tra gli ospiti presenti in studio.

