Wilma Goich, ex moglie Edoardo Vianello, è stata la prima donna ufficiale nella vita del cantante, che si è poi risposato altre due volte. I due si sono conosciuti e hanno fatto subito coppia anche nel mondo del lavoro: infatti, insieme, hanno creato il duo “I Vianella” che ha avuto un enorme successo con brani iconici come “Gli occhi miei” e “Semo gente di borgata”. Conosciuti in tutta Italia, Wilma Goich ed Edoardo Vianello hanno fatto sognare il pubblico per alcuni anni. Il matrimonio tra i due è arrivato nel 1967 e nel 1970, tre anni dopo, hanno messo al mondo una figlia, Susanna. La ragazza è cresciuta e a sua volta si è creata una famiglia ma nel 2020, un tumore l’ha strappata via ai suoi affetti più cari, gettando nella disperazione la mamma e il papà.

Facendo però ancora un passo indietro, vediamo che il matrimonio tra Edoardo Vianello e Wilma Goich è durato alcuni anni, circa quindici: i due, infatti, si sono lasciati nel 1981 per via di alcuni tradimenti da parte del cantante, che non è mai stato uno stinco di santo: basti pensare che per sua rivelazione, ha avuto più di 600 donne nel corso della vita e sarebbe voluto arrivare a mille. Qualche tempo fa, rispondendo alla domanda se avesse tradito o meno Wilma Goich, Edoardo Vianello ha risposto: “Alcune volte sì, quando mi ha beccato. Ma anche lei mi ha tradito, me l’ha detto e mi è preso un colpo: fingevo di saperlo già, ma soffrivo”. Dunque, anche da parte della ex moglie sarebbero arrivati dei tradimenti.

Wilma Goich, ex moglie di Edoardo Vianello: “Lasciati perché…”

Parlando ancora della separazione e poi del divorzio dalla ex moglie, Wilma Goich, Edoardo Vianello ha affermato: “Le scappatelle che ho avuto nella mia vita, chi non ne ha avute? Ho potuto ricordare tutto perché conservo le agende. Wilma dice che l’ho sempre tradita, invece è capitato poche volte, perché con lei stavo bene. Mi ha beccato, qualcuno ha fatto la spia, ma tutto quello che riguarda Wilma e la nostra separazione ormai è storia”. Oggi il rapporto tra i due è molto distaccato: l’unica cosa che li teneva ancora uniti, Susanna, non c’è più e con lei è morto anche un gran pezzo del loro legame, che era tenuto in piedi proprio dalla ragazza.