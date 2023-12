Charlie Travers, chi è la nuova fidanzata di Shawn Mendes/ Camila Cabello dimenticata, gossip acceso

Shawn Mendes ha una nuova fidanzata: chi è Charlie Travers, star dei reality

Archiviata la storia con Jocelyne Mirado ed il tira e molla con Camila Cabello, il Daily Mail rivela che Shawn Mendes ha una nuova fidanzata. Il 25enne canadese ha ritrovato l’amore con Charlie Travers, chi è? Stando a quanto riportano molti siti tra cui Biccy, Charlie Travers viene definita la star dei reality, devo il suo successo e la notoorietà, infatti, alla sua partecipazione al Grande Fratello inglese. Di lei si sa che è nata il 22 giugno del 1986, ha dunque 37 anni bene 12 in più di Shawn Mendes. L’amore tra i due prosegue da mesi ma la coppia è uscita allo scoperto solo adesso.

Charlie Travers e la nuova fidanzata di Shawn Mendes. Il Daily Mail ha acceso il gossip sulla coppia: “La loro reazione va davvero a gonfie vele. Shawn Mendes sembra aver portato la sua nuova storia con la fidanzata Charlie Travers ad un livello più alto. Stiamo parlando di convivenza nella sua casa da 4,6 milioni di dollari con cinque camere da letto e sei bagni situata nel quartiere di Beverly Grove a Los Angeles.” E poi ha aggiunto che la star dei reality è stata vista più volte nei pressi dell’abitazione del cantautore con bagagli e valigie pronta per iniziare la convivenza.

Shawn Mendes è fidanzato, pronto a convivere con Charlie Travers: Camila Cabello dimenticata

Shawn Mendes per anni è stato fidanzato con l’artista pop internazionale Camila Cabello. I due si sono conosciuti e innamorati nel 2019 e la loro relazione è proseguita fino al 2021. Nel 2023 la coppia ha annunciato di essere ritornata insieme per poi lasciarsi definitivamente nel giugno del 2023. “Tra noi è finita, ma c’è sempre stato rispetto reciproco.” ha dichiarato in una recente intervista il 25enne, per poi aggiungere: “Quando finisce una storia all’inizio non realizzi il brutto che arriverà dopo. Ad esempio chi puoi chiamare quando hai un attacco di panico, chi chiami quando sei al limite, tutte queste cose. E poi torni alla realtà e comprendi che sei da solo. E io sono da solo ora e lo odio davvero, questa è la mia realtà”.

Shawn Mendes non è più single ed ha ritrovato l’amore con la nuova fidanzata Charlie Travers, molto attiva sui social in cui posta spesso dei propri selfie. Storia d’amore a parte, negli anni scorsi il cantante si è esposto anche sulla salute mentale. Ha dichiarato di lottare contro l’ansia e di essersi sottoposto a terapia per aiutarlo ad affrontare le condizioni di salute mentale.











