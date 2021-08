Charlie Watts operato d’urgenza/ Niente tour con i Rolling Stones: al suo posto…

Charlie Watts, il batterista dei Rolling Stones, è stato operato d’urgenza e dovrà rinunciare al tour con la band britannica. Ad annunciarlo è un comunicato ufficiale diffuso dal gruppo che spiega nei dettagli cos’è successo al leggendario batterista degli Stones. “Per una volta, il mio tempismo è stato leggermente sbagliato” ha annunciato Charlie Watts senza perdere la sua ironia. “Sto lavorando duramente per essere completamente in forma – ha fatto sapere il batterista – ma ora devo accettare, su consiglio dei medici, il fatto che ci vorrà tempo. Dopo tuttle le delusioni patite dai nostri fan a causa del Covid, non voglio che debbano accettare un ulteriore rinvio“. Charlie Watts dovrà così rinunciare al tour No Filter di 13 date negli Stati Uniti che dovrebbe partire a settembre.

Charlie Watts sostituito da Steve Jordan

Con Charlie Watts costretto ad osservare un periodo di riposo, i rolling Stones porteranno comunque in giro il tour. A sostituire Watts sarà Steve Jordan. “Sto lavorando duramente per tornare completamente in forma, ma ci vorrà del tempo. Dopo tutte le delusioni che hanno avuto i fan dei Rolling Stones a causa del Covid, non voglio che debbano pure accettare un ulteriore rinvio. Ho quindi chiesto al mio grande amico Steve Jordan di sostituirmi”. A commentare la notizia è stato anche Keith Richards che, su Twitter, ha cinguettato: “E’ un duro colpo per tutti noi. Speriamo che Charlie si riprenda completamente e torni il primo passible. Grazie intanto a Steve Jordan per essersi unito a noi nel frattempo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Rolling Stones (@therollingstones)

