Charlotte Dujardin, star olimpionica della Gran Bretagna, è stata costretto al ritiro dalle imminenti Olimpiadi di Parigi che prenderanno il via fra 48 ore, dopo che è emerso un video in cui la stessa sembrerebbe maltrattare un cavallo. Si tratta di una notizia che di fatto ha sconvolto i giochi olimpici a poche ore dal semaforo verde anche perchè riguarda l’atleta britannica più decorata al mondo ancora in attività.

La notizia è stata confermata dalla stessa Charlotte Dujardin, che ha spiegato di essere sotto inchiesta da parte della FEI, la Federazione Internazionale degli Sport Equestri, precisando inoltre che si ritirerò da ogni competizione in attesa che l’indagine si concluda, e aggiungendo di essere sotto indagine anche da parte della Federazione Equestre Britannica e della British Dressage.

CHARLOTTE DUJARDIN SI RITIRA DALLE OLIMPIADI 2024: “NESSUNA SCUSA”

Attraverso una dichiarazione ha comunque fatto sapere che quanto è successo è estraneo dal suo carattere e non rispecchia il modo in cui allena i suoi cavalli o i suoi allievi, ma “non ci sono scuse”, visto che il video parla chiaro. Charlotte Dujardin afferma di “vergognarsi profondamente” in quanto avrebbe dovuto dare un esempio migliore, tra l’altro proprio in questo momento a ridosso delle Olimpiadi, specificando che il filmato in questione è stato girato quattro anni fa. L’atleta ha concluso dicendo di essere “”devastata per aver deluso tutti”.

Secondo quanto riferito dalla BBC Sport, il video sarebbe stato inviato direttamente alla Fei, anche se non è ben chiaro chi lo abbia fatto recapitare alla federazione internazionale. Una notizia davvero choc quella giunta in queste ore, tenendo conto delle vittorie in carriera di Charlotte Dujardin.

CHARLOTTE DUJARDIN SPERAVA DI POTER SUPERARE DAME LAURA KENNY

Fu infatti lei a vincere l’oro a squadre e individuale alle olimpiadi di casa, quelle di Londra 2012, per poi vincere anche l’oro individuale e l’argento a squadre 4 anni dopo, in quel di Rio de Janeiro. Nel 2020, alle successive olimpiadi di Tokyo, sono arrivati altri due bronzi in sella a Gio e per il 2024 ci si aspettavano altre medaglie nel dressage individuale e nella gara a squadre, team quest’ultimo formato con Carl Hester e la campionessa attualmente in carica a livello mondiale, Lottie Fry.

La BBC ricorda che con una medaglia, anche di bronzo, avrebbe superato il primato dell’atleta olimpica più decorata in assoluto, leggasi Dame Laura Kenny, ciclista ormai in pensione, ma questo ritiro dalle Olimpiadi le impedirà di raggiungere l’incredibile traguardo. Soltanto pochi giorni fa, parlando con la BBC, Charlotte Dujardin aveva raccontato quanto fosse surreale essere sul punto di superare o comparare la Kenny, spiegando inoltre che riuscirci sarebbe stato “uno dei momenti più incredibili” della sua vita. Il team britannico ha già comunicato che Charlotte Dujardin sarà sostituita da Becky Moody e dal suo cavallo Jagerbomb.