Principessa Anna caduta a cavallo: come sta?/ “Commozione cerebrale, colpita da un calcio”

A Mattino4, in diretta su Rete 4, si torna a parlare dei reali e precisamente dell’ultima vicenda, non proprio simpatica, circa la caduta a cavallo di Anna, la principessa nonché sorella dell’ex regina Elisabetta. In collegamento vi era il noto Federico Gatti, inviato a Londra di Mediaset, che ha aggiornato la situazione spiegando: “A dare il primo semi ufficiale bollettino medico è stato il marito di Anna che è andato a trovarla in ospedale e che ha detto che sta bene e che si riprenderà presto con calma e pazienza, c’è ottimismo che è stato trasmesso dalla nota ufficiale di Buckingham Palace due giorni fa, si parla di una leggera commozione cerebrale e alcune ferite”.

Ma come si è fatta male la principessa Anna? A riguardo Federico Gatti ha spiegato: “Non è ancora chiara la dinamica, non si sa se il cavallo ha colpito direttamente con un calcio il viso o il capo della 73enne principessa, o se ha colpito una parte del corpo costringendola a rovinare a terra, di certo un’altra tegola per la monarchia che sta trascorrendo un anno particolarmente difficile”.

PRINCIPESSA ANNA, CADUTA A CAVALLO: COME STA? E SU KATE MIDDLETON…

Oltre alla caduta a cavallo della principessa Anna si parla di Kate Middleton che secondo alcune voci potrebbe fare la sua presenza a Wimbledon, lei che è una grande amante del tennis: “L’annuncio ufficiale della presenza di Kate Middleton avverrà eventualmente la mattina della finale femminile e al momento non ci sono dettagli o rumors, di certo sarebbe un impegno a basso consumo non particolarmente impegnativo, è quindi facile pensare che vista la sua passione per il tennis possa esserci ma io temo che questa estate Kate la sfrutterà per rimanere vicino alla sua famiglia per poi tornare in autunno, ma spero di sbagliarmi”.

Infine le foto di Taylor Swift con la famiglia del Principe William: “Una doppia data per Taylor Swift allo stadio di Wembley a Londra, non mancava nessuno, solo Kate Middleton, William ne ha approfittato per portare George e Charlotte per farsi un selfie, un erede al trono che si sta facendo davvero in 4 fra la partita dell’Inghilterra agli Europei in Germania, il concerto di Taylor Swift, ieri la visita ufficiale dell’imperatore giapponese, è lui che sta tenendo le redini della corona”. Chiosa sul meteo: “Bella giornata a Londra, splende il sole oggi, vi mando un po’ di cielo terso londinese”.











