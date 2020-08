Charlotte Lazzari e Lea, moglie e figlia Kledi Kadiu/ “Sono il mio tutto, famiglia”

Si chiama Charlotte Lazzari ed è la bellissima moglie di Kledi Kadiu. 46 anni lui, 28 lei, il loro è però un amore che non sente affatto la differenza d’età, che poi ben poco si nota. Charlotte e Kledi sono genitori di Lea, nata nel 2016. Se in Italia lui è un ballerino e coreografo molto famoso, non tutti sanno che anche Charlotte è una ballerina professionista che ha però lavorato soprattutto all’estero. È per questo che, quando ha incontrato Kledi, non sapeva precisamente chi fosse. Tra loro però è scoccata sin da subito la scintilla dell’amore, tanto che Charlotte ha rinunciato ad un importante viaggio di lavoro per rimanere in Italia con lui. Così poco tempo dopo è arrivata la proposta di matrimonio: “Non si è nemmeno inginocchiato!” , ha raccontato la ballerina in un’intervista a Vieni da me, per poi aggiungere “Balbettava un po’, perché era emozionato, ma l’ho apprezzato perché è stato tutto molto naturale, anche se me lo sarei aspettato diverso”.

Charlotte Lazzari e Kledi Kadiu: due anni di grande amore

Il giorno del matrimonio per Kledi Kadiu e Charlotte è arrivato e da allora sono passati oltre due anni. In occasione del secondo anniversario di nozze, il coreografo ha voluto omaggiare la sua amata con una bellissima dedica, che recita così: “Oggi, come due anni fa, ho provato le stesse emozioni. Non riuscire a dormire per l’adrenalina. I brividi mentre camminavi verso di me. Eri bellissima! Lea lì con noi che guardava tutti con quel suo sguardo curioso. Oggi mi sembra di rivivere quella grande festa. Mi è bastato guardarti negli occhi per capire che saresti stata tu, la mia migliore amica, la mia amante, la mia famiglia. Buon anniversario puchu”.



