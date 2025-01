Primi giorni dell’anno da dimenticare per Charlotte Lazzari, moglie di Kledi Kadiu; come riporta Il Fatto Quotidiano Magazine, un malore dello scorso sabato avrebbe destato la preoccupazione non solo dei fan ma soprattutto dei suoi affetti più cari. La 32enne, da anni al fianco dell’ex volto di Amici, è un’esperta insegnante di yoga e forse il tenore degli ultimi impegni deve aver provato particolarmente il suo fisico. Lei stessa, dopo aver postato una foto sui social con tanto di flebo al braccio poggiata su un letto d’ospedale, ha spiegato come il malore accusato lo scorso sabato sia riconducibile proprio ad una condizione di stress sia fisico che psicologico.

Charlotte Lazzari, moglie di Kledi Kadiu: come sta dopo il malore?

“Diciamo che il mio corpo mi ha fatto prendere un bello spavento ma come biasimarlo; mi stava semplicemente suggerendo che dovevo riposare mentalmente e fisicamente”. Inizia così Charlotte Lazzari – moglie di Kledi Kadiu – il racconto del malore accusato lo scorso sabato e che l’ha costretta ad una corsa al pronto soccorso al fine di ottenere le cure del caso. Uno spavento importante ma che fortunatamente si è concluso nel migliore dei modi.

“Non l’ho fatto e lui si è fatto sentire con più violenza imponendomi riposo assoluto. Inizio 2025 col botto ma a noi piace l’avventura”, prosegue così Charlotte Lazzari che – come racconta Il Fatto Quotidiano Magazine – è comunque già stata dimessa dopo aver ricevuto le cure necessarie. La moglie di Kledi Kadiu è riuscita infatti ad essere presente per un giorno speciale; ovvero il compleanno di sua figlia Lea che ha spento proprio qualche giorno fa 9 candeline.