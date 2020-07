Che Dio Ci Aiuti 5/ Anticipazioni 16 luglio: Nico lascia Maria per Ginevra? (Replicq)

CHE DIO CI AIUTI 5 ANTICIPAZIONI DEL 16 LUGLIO 2020

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, giovedì 16 luglio 2020, andranno in onda due episodi in replica di Che Dio Ci Aiuti 5. Saranno il 15° e il 16°, dal titolo “Attenti al lupo” e “Il linguaggio dei segni”.

EPISODIO 15, “ATTENTI AL LUPO” – Athos rivela ad Azzurra di aver bloccato la carta di credito, mettendola in crisi per via del suo segreto. La ragazza è costretta a confessare tutto alle suore e ottiene il loro aiuto per organizzare una raccolta fondi, realizzando un calendario dell’Angolo Divino. Nel frattempo, Ginevra scopre che il padre si trova in città e che vuole una parte dell’eredità che le ha lasciato la madre. La novizia rivela poi a Nico di aver assistito all’omicidio della madre e di essere pronta a testimoniare contro il padre. Anche se suor Angela scopre in seguito che si tratta di una menzogna.

EPISODIO 16, “iL LINGUAGGIO DEI SEGNI” – Athos ha una proposta importante da fare ad Azzurra: vuole che parta con lui alla volta di New York. La ragazza però rifiuta, anche se poi decide di organizzare un party per dirgli addio. Nico invece interrompe la relazione con Maria a causa del bacio dato a Ginevra. Nel frattempo, suor Angela si unisce a Pietro per indagare su Priscilla, una giovane disabile che sta per avere un figlio dal suo amante sposato. Nico scopre che la ragazza è rimasta paralizzata a causa di un incidente scoppiato durante un’uscita della madre con le amiche: la donna aveva lasciato da soli i due figli piccolissimi. Quando Maria scopre del bacio fra Nico e Ginevra, decide di rivelare tutto alle suore.

CHE DIO CI AIUTI 5, DOVE SIAMO RIMASTI

Ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana a Che Dio Ci Aiuti 5: le gemelle e suor Costanza (Valeria Fabrizi) si attivano perchè Gabriele (Cristiano Caccamo) rimanga all’oscuro di quanto sta succedendo fra Alessio e Valentina (Arianna Montefiori). Nel frattempo, suor Angela (Elena Sofia Ricci) scopre che la figlia di una sua amica è finita in ospedale per qualche bicchiere di troppo. Marta accusa la ragazza che vorrebbe prendere in affidamento, Giulia, e decide di bloccare la pratica. Suor Angela cerca invano di farle cambiare idea, ma poi assiste ad una telefonata fra la ragazza ed Edoardo: Giulia non vuole che si avvicini a Lara mai più. La religiosa chiede quindi a Nico (Gianmarco Saurino) di indagare sulla situazione e scopre che Giulia è coinvolta in un giro di scommesse. Messa alle strette, la ragazza confessa di aver fatto tutto solo per evitare che Edoardo continuasse a ricattare Lara. Intanto, Azzurra (Francesca Chillemi) segue Athos (Raniero Monaco di Lapio) in una gioielleria e conclude che sta acquistando un anello per lei, anche se in realtà si tratta di un ciondolo che il ristoratore ha acquistato per i suoi locali.

Le gemelle ricevono la visita di Teodora (Ilaria Spada), la madre naturale. La donna informa poi Gabriele che le due bambine sono frutto della sua relazione con il padre del medico. Insospettito, Gabriele chiede a suor Angela di scoprire se Teodora ha detto la verità oppure no. Il medico però decide di darle 30 mila euro per evitare che parti per Los Angeles e che le figlie slittino in secondo piano. Intanto, Azzurra trova la carta di credito nera di Athos e decide di usarla per qualche spesa. Teodora alla fine confessa a suor Angela di non essere sicura che il padre di Gabriele sia lo stesso delle gemelle. Ginevra (Simonetta Columbu) si occupa invece dei preparativi della cresima di Nico, mentre le gemelle scoprono che la madre vuole partire e decidono di fuggire. Solo così Teodora confessa di non aver mai avuto un rapporto con Leone, il padre di Gabriele. Intanto, Valentina si attiva perchè Eugenia incontri i suoi idoli, Benji & Fede, mentre Teodora, dopo aver deciso di partire, torna in convento per stare con le figlie.



