Che Dio Ci Aiuti 5/ Anticipazioni 18 giugno: Valentina pronta a trasferirsi? (Replica)

CHE DIO CI AIUTI 5, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, giovedì 18 giugno 2020, andranno in onda due nuovi episodi in replica di Che Dio Ci Aiuti 5, su Rai 1. Saranno il quinto e il sesto, dal titolo “Basta un click” e “Tu chiamale se vuoi fissazioni“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Nico (Gianmarco Saurino) fatica ancora nel vedersi nel ruolo di padre. Durante una passeggiata con Mattia incontra Maria, la nipote di suor Costanza, che all’inizio gli nasconde la sua vera identità. L’avvocato inizia inoltre ad indagare su Ginevra (Simona Columbu) per via di un sospetto di suor Angela (Elena Sofia Ricci): sembra che la novizia abbia una relazione con il futuro marito di Camilla. In realtà Ginevra sta solo cercando di evitare che l’amica sposi Leonardo, in quanto è un uomo violento. Racconta infatti a suor Angela che da bambina si rifugiava con la madre in soffitta, per sfuggire agli abusi del padre. Quest’ultimo poi l’ha uccisa a causa delle sue violenze. Nonostante le sue intenzioni siano buone, suor Angela decide di intervenire e parla con Camilla, ormai decisa a sposare Leonardo. Nel frattempo, le gemelle scoprono che Azzurra (Francesca Michielin) sta cercando di evitare Valentina (Arianna Montefiori) ed iniziano a ricattarla. Solo che poi la ragazza si fa male ad un piede ed è costretta ad affrontare l’amica durante il ricovero. Gabriele (Cristiano Caccamo) rivela invece a Valentina che ci sono delle possibilità di ritornare a camminare. Maria si trasferisce in Convento e finisce per condividere la stanza con Ginevra. Nico decide di evitare la ragazza su invito di suor Angela, mentre Ginevra, per evitare che ceda, decide di rinchiudere l’avvocato nel suo appartamento. Suor Costanza (Valeria Fabrizi) riceve però una brutta notizia: la moglie di un professore di Maria l’accusa di avere una relazione con il marito.

Nella fiction Che Dio Ci Aiuti 5 intanto, suor Angela inizia a sospettare che Gabriele abbia un’altra, una certa Alessandra a cui ha dato molti soldi. Si parla inoltre di un errore medico che coinvolge entrambi, ma la religiosa non riesce a capire di che cosa si tratti. Azzurra invece fa in modo che Gabriele perda la casa, solo per convincerlo a trasferirsi all’Angolo Divino per stare vicino a Valentina. Ovviamente con l’aiuto delle due gemelle, che faranno in modo di creare un guasto nel suo primo appartamento. Suor Angela alla fine scopre che Alessandra è un tecnico dell’ospedale e intuisce che Gabriele potrebbe aver fatto un errore con gli esami di Valentina. Il medico le rivela infatti che la ragazza ha una patologia che rende ancora più rischioso l’intervento per recuperare le gambe. Dopo aver mentito alla fidanzata, Gabriele accetta di annullare l’operazione, ma Valentina decide di lasciarlo.

CHE DIO CI AIUTI 5 ANTICIPAZIONI DEL 18 GIUGNO 2020

EPISODIO 5, “BASTA UN CLICK” – Nico ha ormai messo una pietra sopra al suo rapporto con Maria, anche se poi la sua moto va misteriosamente in fiamme. L’avvocato sospetta che in realtà la colpevole sia Ginevra, mentre suor Costanza non vede di buon occhio che la nipote usi così tanto il cellulare. Nel frattempo, Azzurra inizia a fare delle pressioni a Valentina perchè trovi un punto d’incontro con Gabriele. Maria invece rivela a Nico di aver ricevuto delle minacce da un uomo per via di un video a luci rosse.

EPISODIO 6, “TU CHIAMALE SE VUOI FISSAZIONI” – Valentina ha cercato davvero il suicidio questa volta, ma per fortuna le preghiere di Azzurra hanno contribuito alla sua guarigione. Gabriele però è furioso nei confronti della sua ex e dopo averle fatto una scenata, approfitta di un convegno per allontanarsi da lei. Intanto, suor Angela e Ginevra indagano sulla morte di un barbone che dormiva in una baracca di fronte al liceo. Il sospetto delle due religiose è che gli studenti sappiano qualcosa. Dopo aver esitato a lungo, Azzurra riapre le trattative per la vendita dell’Angolo Divino.



