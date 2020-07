Che Dio Ci Aiuti 5/ Anticipazioni 2 luglio: Nico perde la vista, come mai? (Replica)

CHE DIO CI AIUTI 5, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, giovedì 2 luglio 2020, andranno in onda due nuovi episodi di Che Dio Ci Aiuti 5 in replica. Saranno il nono e il decimo, dal titolo “Bruco o farfalla?” e “Non c’è peggior sordo di chi non vuole amare“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Suor Angela (Elena Sofia Ricci) scopre che una sua amica ha chiesto l’aiuto di Nico (Gianmarco Surino) per aiutarla con la richiesta di affidamento della figlia. Il marito non intende cedere e lei ha bisogno di dimostrare di non essere una pessima madre come afferma. Nel frattempo, Maria cerca un modo per rivelare al padre di non aver più intenzione di continuare il dottorato. Confessa tutto a Ginevra (Simonetta Columbu), che le suggerisce di chiedere a Nico di accompagnarla all’incontro e di presentarsi come suo fidanzato. Gabriele (Cristiano Caccamo) invece tenta ogni strada per convincere Valentina (Arianna Montefiori) a non partire, mentre Suor Angela scopre che la sua amica ha mentito e che potrebbe fare addirittura del male alla sua bambina. Si scopre così che la donna fa parte di una setta.

Dopo essersi rifiutato di aiutare Maria, Nico cambia di nuovo idea. Questa volta però è la ragazza a mentirgli, per incontrare il padre da sola. Quella sera, Nico e Ginevra partecipano ad una festa in convento e qualcuno li immortala in una foto in atteggiamenti equivoci. Azzurra (Francesca Chillemi) va in fibrillazione quando scopre che l’acquirente dell’Angolo Divino è il suo ex fidanzato, Athos. Grazie a Maria, organizza una scenetta per impedire al ragazzo di scoprire la verità. Suor Angela e Nico invece indagano sulla fuga di Alessandro, che a quanto pare si è allontanato con una volontaria del centro di recupero in cui soggiornava. I due scoprono che Viola non è altri che la sorella di Alessandro. Nel frattempo, qualcuno inizia a ricattare Ginevra per via del presunto bacio dato a Nico durante la festa. Grazie al suo intuito, scopre che si tratta di Patrizia, una delle sue alunne. Valentina invece dà una seconda possibilità a Gabriele, anche se l’appuntamento va in modo imprevisto. Ginevra confida poi a Suor Angela che cosa le sta accadendo e la religiosa riesce a rimettere a posto le cose con Patrizia. Azzurra rivela invece a Suor Angela che Athos è in realtà il padre di Emma, sua figlia.

CHE DIO CI AIUTI 5 ANTICIPAZIONI DEL 2 LUGLIO 2020

EPISODIO 9, “BRUCO O FARFALLA?” – Suor Costanza è riuscita ad entrare nel cast di Ballando con le stelle, ma decide di fingere un malore per saltare le prove. Valentina invece si affeziona ad una bambina con un tumore conosciuta in ospedale: la piccola è in pessime condizioni e per questo non potrà fare l’intervento. Intanto, Ginevra tenta ogni strada possibile per rimediare agli errori commessi con Nico, anche se l’avvocato non è disposto a perdonarla. Azzurra invece ha modo di trascorrere altro tempo con Athos, che alla fine si rivelerà anche un ballerino fantastico. Suor Costanza rivela poi a Maria la verità sulla morte della madre.

EPISODIO 10, “NON C’È PEGGIOR SORDO DI CHI NON VUOLE AMARE” – Un’amica di Gabriele sta per sposarsi con Simone e gli chiede di farle da testimone. Nel frattempo, Nico legge un articolo sulla sua ex, Monica, e inizia ad avere problemi di vista. Azzurra invece è sempre più tesa perchè presto dovrà far incontrare Athos ed Emma, non sapendo che la ragazza e il padre si sono già conosciuti per via di un evento fortuito. Intanto, Suor Angela scopre che Simone è un poco di buono: la rubato la carta di credito alla fidanzata. Azzurra invece tenta di nascondere la verità sulla cecità improvvisa di Nico, soprattutto perchè è stata lei a sostituire la sua crema con una lozione struccante, provocandogli una reazione allergica.



