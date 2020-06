Che Dio Ci Aiuti 5/ Anticipazioni 25 giugno Rai 1: un amore che ritorna per Azzurra

CHE DIO CI AIUTI 5, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, giovedì 25 giugno 2020, andranno in onda due nuovi episodi di Che Dio Ci Aiuti 5 in replica. Saranno il settimo e l’ottavo, dal titolo “Fuori!” e “L’ultimo ricordo“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Nico (Gianmarco Saurino) rivela a Ginevra (Simonetta Columbu) di non voler avere una relazione seria con Maria, che ha deciso di allontanare. La ragazza però si comporta in modo strano e la moto dell’avvocato viene data alle fiamme poco dopo. Nico accetta di non sporgere denuncia, ma sospetta anche che dietro l’evento ci sia Ginevra. Suor Costanza (Valeria Fabrizi) intanto chiede l’aiuto della novizia per impedire che la nipote usi il telefono perchè teme che possa mettersi nei guai. Maria però trova il modo di usare un altro telefono e Suor Angela (Elena Sofia Ricci) ascolta tutto. Azzurra (Francesca Chillemi) invece convince Valentina (Arianna Montefiori) a dare una nuova possibilità a Gabriele (Cristiano Caccamo).

Nella fiction Che Dio Ci Aiuti 5 dopo aver visto Maria salire nell’auto di uno sconosciuto, Nico inizia a sospettare che sia stata lei a incendiare la sua moto. Ginevra però scopre che in realtà Maria viene ricattata per via di un video hard che la riguarda. Grazie a Nico, il ricattatore viene arrestato. Valentina invece tenta il suicidio. Valentina è di nuovo in ospedale e Azzurra teme così tanto per la sua vita da iniziare a pregare. Finalmente la ragazza è fuori pericolo e può tornare a casa, ma Gabriele l’attacca perchè crede che non sia felice. Poi approfitta di un convegno medico per andare all’estero per qualche tempo. Intanto, Suor Angela inizia ad indagare sulla morte di un barbone, soprattutto dopo aver scoperto che il colpevole potrebbe essere uno dei ragazzi del Liceo. Tommaso infatti rivela a Nico che la vittima molestava le studentesse. L’avvocato invece chiede a Maria di avere una relazione seria, anche se non si parla ancora di fidanzamento. Il caso di omicidio viene risolto quando Suor Angela scopre che è stato Alberto a difendere la ragazza che ama. Nel frattempo, Azzurra scopre che Valentina vuole tornare a casa dei genitori e questo la spinge a mettere di nuovo in vendita l’Angolo Divino.

ANTICIPAZIONI “CHE DIO CI AIUTI” DEL 25 GIUGNO 2020

EPISODIO 7, “FUORI!” – Un’amica di Suor Angela chiede l’aiuto di Nico per evitare che l’ex marito ottenga l’affidamento esclusivo della figlia Carolina. La bambina è in contatto con le gemelle e tramite sms confessa ad un certo punto di avere paura della madre. Intanto, Maria organizza un incontro con il padre per parlargli della sua decisione sul dottorato. Alla fine però il genitore non si presenta: Nico, che si era offerto di aiutarla, ripiega su Ginevra e la porta alla festa dei 100 giorni organizzata in convento. Qualcuno li fotografa in atteggiamento equivoco.

EPISODIO 8, “L’ULTIMO RICORDO” – Azzurra ha trovato un compratore e con sua enorme sorpresa si tratta di un suo ex fidanzato. Con l’aiuto di Maria cerca di depistare il suo ex, soprattutto perchè non gli ha mai rivelato dell’esistenza della figlia. Nel frattempo, Nico si mette sulle tracce di un suo studente, scappato da una comunità di recupero. Suor Angela aiuterà l’avvocato a fare luce sul mistero, mentre Ginevra riceve dei ricatti per via di quanto accaduto alla festa con Nico. Scopre così che è una ragazza del liceo ad averli fotografati quella notte.



