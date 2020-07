Che Dio Ci Aiuti 5/ Anticipazioni 9 luglio: Azzurra, ‘ladra’ imperfetta (replica)

ANTICIPAZIONI CHE DIO CI AIUTI 5 DEL 9 LUGLIO 2020

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, giovedì 9 luglio 2020, andranno in onda due nuovi episodi di Che Dio Ci Aiuti 5 in replica. Saranno il 14° e il 15°, dal titolo “Da grande” e “Attenti al lupo“.

EPISODIO 14, “DA GRANDE” – Dopo aver nascosto a lungo l’esistenza della madre, le gemelle confessano di aver sempre mantenuto i contatti con Teodora. L’arrivo di quest’ultima scombussola il Convento quando rivela che le bambine sono le sorellastre di Gabriele. Intanto, Azzurra trova la carta di credito di Athos e decide di usarla a proprio vantaggio. Dopo aver messo Nico ad indagare su Teodora, Suor Angela scopre che in realtà il padre di Gabriele potrebbe non essere lo stesso delle bambine. Al tempo stesso la religiosa deve occuparsi di Eugenia, sempre di più in situazione critica. Grazie all’aiuto di Azzurra, la bambina incontra i suoi idoli: Benji e Fede.

EPISODIO 15, “ATTENTI AL LUPO” – Azzurra esita a dire la verità ad Athos riguardo alla sua carta di credito. Poi trova il modo per non fargli sapere nulla sui soldi che ha prelevato a sua insaputa. Per riuscire a raccogliere i soldi però sceglie di coinvolgere Suor Angela e Suor Costanza nella creazione di un calendario. Nel frattempo, Ginevra scopre che il padre si trova in città: l’uomo vuole ottenere una parte dell’eredità che la madre ha lasciato alla novizia. In seguito, i due avranno modo di avere un faccia a faccia dai risvolti pericolosi, che verrà annullato solo dall’intervento di Nico e Suor Angela.

CHE DIO CI AIUTI 5: ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella fiction Che Dio Ci Aiuti 5 Azzurra (Francesca Chillemi) inizia ad essere gelosa del rapporto fra Athos (Raniero Monaco di Lapio) ed Emma (Bianca De Veroli). Per cercare di entrare nella loro cerchia, decide quindi di fingere di avere una certa cultura. Intanto, Gabriele (Cristiano Caccamo) continua a ricevede delle pressioni dalle gemelle perchè dica tutta la verità a Valentina (Arianna Montefiori). Nico (Gianmarco Saurino) scopre invece che la zia, Suor Beata (Stefania Blandeburgo) è arrivata in città per conoscere Maria (Laura Adriani). In ospedale, Suor Angela (Elena Sofia Ricci) inizia ad interessarsi di un paziente anziano, Giancarlo, che gli rivela di aver perso il figlio per via di un suicidio e che ora è rimasto cieco. Athos invece confessa ad Azzurra di essere ancora innamorata di lei e anche se fra i due scatta un bacio, la ragazza inizia a sentirsi incolpa. Dopo una brutta lite, Alessia perdona Valentina, mentre Suor Angela scopre che il figlio di Giancarlo è ancora vivo e che lavora nello stesso ospedale in cui si trova il padre. Suor Costanza (Valeria Fabrizi) e le gemelle cercano di impedire a Gabriele di scoprire la verità su Alessio e Valentina. Nel frattempo, Suor Angela scopre che una sua cara amica ha deciso di non procedere con l’affidamento della giovane Giulia, per via dell’alcool ritrovato nel suo sangue.

In seguito, la religiosa ascolta di nascosto una conversazione fra la ragazza e un certo Edoardo, che la obbliga a non avvicinarsi a Lara. Si scopre che i due sono fidanzati e che è stata in realtà Lara a bere qualche sera prima. Con l’aiuto di Nico, Suor Angela scopre inoltre che è stato Edoardo a trascinare la fidanzata in un brutto giro, ricattandola grazie ad un video in cui la si vede bere in orario scolastico. Intanto, Azzurra segue Athos e lo sorprende mentre acquista un anello in gioielleria. Solo che travisa tutto e solo in seguito scopre che in realtà ha comprato un ciondolo per la sua nuova catena di ristoranti. Mentre Valentina bacia di nuovo Alessio, Pietro scopre che la piccola Eugenia, una paziente dell’ospedale, ha avuto una brutta ricaduta.

