Che Dio ci aiuti 5/ Anticipazioni puntata 11 giugno 2020: l’ultima occasione

Che Dio ci aiuti 5 tornerà con un nuovo appuntamento tra una settimana quando il calendario ci dirà 11 giugno 2020. La Rai ha deciso di mandare in replica anche la serie con Elena Sofia Ricci e vedremo gli episodi 3 e 4 col titolo “Il cuore in soffitta” e “Ultima occasione“, andate in onda per la prima volta il 17 gennaio del 2019. La prima puntata in questione ha raccolto il 24.87% di share e oltre sei milioni di telespettatori. La seconda invece ha visto lo share del 27.41% con oltre cinque milioni e mezzo di persone incollate davanti alla televisione. Staremo a vedere se il pubblico seguirà con attenzione queste repliche come ha fatto anche con altre serie che durante questo periodo di quarantena per l’emergenza sanitaria Coronavirus sono state mandate in onda dalla televisione italiana. Clicca qui per il riassunto della puntata di stasera di Che Dio ci aiuti

Che Dio ci aiuti 5, Anticipazioni puntate 11 giugno 2020: la trama

Andiamo ora a vedere la trama delle due puntate di Che Dio ci aiuti 5 che andranno in onda il prossimo 11 giugno 2020 su Rai 1 in replica. Nel primo episodio, intitolato “Il cuore in soffitta”, Nico incontrerà Maria, la nipote di Suor Costanza, che però non dirà il suo vero nome. Rimarrà affascinato dalla ragazza, ma quando verrà a sapere che gli ha mentito non riuscirà a capacitarsene rimanendo un po’ senza parole. Intanto continuano le voci su una possibile storia d’amore tra Leonardo e Ginevra. Nella seconda “Ultima occasione” Maria diventerà coinquilina di Ginevra. Non sarà facile la convivenza tra le due perché sono davvero molto diverse. La prima è legata alle regole e molto religiosa, mentre la seconda si dimostra ancora una volta protagonista di lampi di genio e sregolatezza. Sarà divertente vedere come interverrà Suor Angela per cercare di portare la calma tra le due che al momento sembra essere davvero una chimera.



