Che Dio ci aiuti 6/ Anticipazioni puntata oggi, 7 gennaio: cosa nasconde Suor Angela?

Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni puntata oggi, 7 gennaio

Finalmente, dopo una lunga attesa, il pubblico di Rai1 potrà finalmente rimettersi comodo e godersi un’altra fiction o, meglio, un gradito ritorno ovvero quello di Che Dio ci aiuti con la sua sesta stagione. L’appuntamento con la serie comedy ambientata nel convento più strano, è fissato per oggi, 7 gennaio, su Rai1 con la regia di Francesco Vicario. Ad attendere il pubblico sarà un lungo periodo in compagnia di Suo Angela (che avrà ancora il volto di Elena Sofia Ricci) visto che la sesta stagione è composta da venti episodi per un totale di 10 serate insieme al pubblico e alle avventure delle suore protagoniste e le ragazze che vi girano intorno. Al fianco di Suor Angela ci saranno ancora Suor Costanza, interpretata da Valeria Fabrizi, Azzurra, con il volto di Francesca Chillemi, Nico (Gianmarco Saurino) e Monica (Diana Del Bufalo). Nel cast di Che Dio ci aiuti 6 ci saranno anche alcuni volti giovani della fiction italiana ovvero Simonetta Columbu, Pierpaolo Spollon, Erasmo Genzini, Irene Ferri, Isabella Mottinelli.

Suor Angela torna ad Assisi e farà i conti con il suo passato

Nella prima puntata di Che Dio ci aiuti 6 ritroveremo Suor Angela questa volta di stanza nel nuovo Convento degli Angeli che trasloca ad Assisi insieme a tutti gli ospiti del convitto ma con la possibilità di trovare nuovi protagonisti e rinnovare così intrecci e racconto. E’ ad Assisi che la nostra suora è cresciuta e ha ricevuta la sua chiamata e dove ritroverà suo padre Primo con il quale non ha rapporti ormai da anni. Questo la spingerà a fare i conti con il suo passato ma anche con un segreto mai rivela. Al suo fianco ci sarà come sempre Suor Costanza che non ha alcuna intenzione di lasciare spazio alla nuova Madre Superiora del convento mentre Azzurra adesso è una novizia e tutti dovranno fare i conti con questa novità. Dall’altro lato abbiamo gli altri giovani protagonisti con Ginevra e Nico pronti a sposarsi, una misteriosa e cinica ragazza, Carolina, e una bambina che ha perso i suoi genitori in un incidente, Penelope. Da quel giorno la bambina non ha più parlato fino a quando non si troverà insieme ad Azzurra. A sconvolgere la vita di Suor Angela ci pensa anche l’arrivo di Erasmo abbandonato in orfanotrofio appena nato e con l’unica indole, quella di vivere di espedienti tanto da essere pronto al grande salto, con un crimine che metterà a rischio la sua fedina penale e la sua coscienza. Come andrà a finire per lui?



© RIPRODUZIONE RISERVATA