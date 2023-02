Che Dio ci Aiuti 7/ Anticipazioni 16 febbraio: Sara, un segreto sul suo passato…

Che Dio ci Aiuti 7, anticipazioni quinta puntata 16 febbraio: Sara ha un segreto?

Torna in onda Che Dio ci Aiuti 7 dopo la pausa per la settimana del Festival di Sanremo. Giovedì 16 febbraio ci sarà quindi la quinta puntata della stagione, in cui vedremo Azzurra e Suor Teresa deporre l’ascia di guerra: le due si conosceranno meglio. Pace fatta? E poi c’è Sara, il cui passato è ancora tutto da scoprire quando al convento si presenta una donna che sembra conoscere un suo segreto. Tra le nuove ragazze, Ludovica è ancora in crisi perché non sa cosa fare nella sua vita. Infine, Emiliano affronterà una nuova insicurezza. Nella nuova puntata vedremo, come di consueto, due episodi. Scopriamo nel dettaglio le anticipazioni.

La serata inizia con l’episodio 7×09 dal titolo La tua vocazione. Azzurra e Suor Teresa collaborano insieme per cercare la madre naturale di Elia. La loro missione, però, non porta ai risultati sperati. Eppure c’è un lato positivo: la loro collaborazione le porta a conoscersi meglio. La novizia rivela alcuni aspetti del suo passato, mentre la Madre Superiora inizia a guardarla sotto un nuovo aspetto. Sara instilla in Emiliano il dubbio se sia felice oppure no della sua vita; questa domanda non fa che complicare le cose poiché lo psicologo comincerà ad entrare in crisi. L’estetista si sente in colpa, quindi, incalzata da Azzurra, cerca di “compiacerlo per finta”, coinvolgendo anche Elia. Le loro bugie, però, verranno presto a galla. Così come un potenziale segreto sul passato di Sara: al convento si presenta una donna, Loredana, che avrà una storia da raccontare in merito alla giovane…

Che Dio ci Aiuti 7, anticipazioni 16 febbraio: il ritorno di Suor Costanza

Che Dio ci Aiuti 7 prosegue con l’episodio 7×10 intitolato Pro bono. In questo nuovo appuntamento, Suor Costanza torna in convento e, timorosa di essere messa da parte, comincia a darsi da fare; la suora, però, non farà altro che combinare un guaio dietro l’altro! Ludovica, intanto, continua ad essere confusa su quale debba essere il suo percorso professionale. Azzurra interviene e si propone di aiutarla affidandole un caso pro bono. Nel frattempo, Elia chiede ad Emiliano di partecipare a una gara di braccio di ferro per la giornata scolastica padre-figlio. Il dottore inizialmente esita ad accettare l’offerta, probabilmente sentendosi in imbarazzo. Sara, però, cerca di convincerlo e lo aiuta ad affrontare le sue paure: tutto pur di dare supporto ad Elia, che ne ha davvero bisogno in questo periodo.

