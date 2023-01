Che Dio ci Aiuti 7/ Anticipazioni 19 gennaio: Suor Angela lascia il convento?

Che Dio ci aiuti 7, anticipazioni seconda puntata su Rai 1 il 19 gennaio

Che Dio ci Aiuti 7 torna con la seconda puntata giovedì 19 gennaio 2023 su Rai 1. Dopo aver fatto la conoscenza delle nuove ragazze del convento, le loro vicende cominceranno a prendere forma. In questo nuovo appuntamento televisivo vedremo Suor Angela ancora nei guai, e stavolta dovrà prendere una drastica decisione sul suo futuro che porterà all’inevitabile uscita di scena del personaggio (com ampiamente anticipato). Nella settima stagione torna anche Emiliano, che diventa protagonista maschile insieme ad Azzurra, pronta a raccogliere l’eredità di Suor Angela. La novizia interpretata da Francesca Chillemi sarà davvero in grado di gestire il convento da sola? Andiamo alle anticipazioni della puntata.

Nell’episodio 7×03 dal titolo Restare o partire?, Suor Angela è sotto esame. Il Vescovo fa visita al Convento degli Angeli Custodi con notizie non buone, che rischiano di mettere in discussione tutto il suo operato e quanto ha finora fatto. Per Suor Angela è un brutto colpo, e alla fine dovrà decidere cosa fare: se restare oppure partire, accettando la proposta del Vescovo. Intanto, per distrarsi, accompagna Emiliano a pedinare Sara, una delle ragazze arrivate di recente al Convento, una giovane dal carattere schietto, che sembra essersi cacciata nei guai. Infine, Suor Teresa scopre un segreto del passato della sorella: di cosa si tratterà?

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 7, seconda puntata: Azzurra in crisi

La seconda puntata di Che Dio ci aiuti 7 si conclude con l’episodio 7×04 intitolato Progetti. Secondo le anticipazioni, Azzurra si troverà da sola a gestire le nuove dinamiche del Convento degli Angeli. Le ragazza che lei e Suor Angela hanno accolto di recente sono difficili da tenere a bada, e ciò mette la novizia in crisi. Tuttavia, Azzurra ha un carattere forte e intraprendente, e non si abbatte facilmente. Quindi è determinata a far tornare le cose com’erano prima, costi quel che costi.

Nel frattempo, Ludovica si sente in colpa per come si è comportata con Ettore, il bello e palestrato barista del Convento, quindi cerca di rimediare al suo sbaglio. Intanto, la giovane Cate sta ancora cercando di capire cosa fare della sua vita. La ragazza ha sempre pensato di trovarsi nel posto sbagliato, ma da quando è arrivata al convento sente che qualcosa può cambiare…

