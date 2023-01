Che Dio ci Aiuti 7/ Anticipazioni 2 febbraio: Suor Teresa ha un segreto? Azzurra…

Che Dio Ci Aiuti 7, anticipazioni quarta puntata del 2 febbraio

Che Dio ci Aiuti 7 entra nel vivo della stagione con la quarta puntata, in onda giovedì 2 febbraio su Rai 1. In questo appuntamento, Azzurra sarà convinta che Suor Teresa le nasconda qualcosa. Non è un segreto che le due sorelle non vadano molto d’accordo, specialmente da quando la nuova arrivata pare abbia sostituito Suor Angela. Per Azzurra è l’occasione per mettersi ad indagare. Intanto nella scorsa puntata abbiamo visto come Sara ed Emiliano si siano molto avvicinati, uniti dall’affetto per il piccolo Elia. Stavolta non c’è nessuna festa a sorpresa da organizzare insieme, ma i due si ritroveranno ancora una volta a collaborare insieme.

Nel particolare, nell’episodio 7×07, il primo che vedremo il 2 febbraio, intitolato L’amore ti cambia, Azzurra sfoggia tutte le sue doti investigative per andare alla ricerca di indizi che possano confermare i suoi dubbi su Suor Teresa: infatti la novizia è convinta che la sorella nasconda qualcosa. Durante le sue “indagini”, Azzurra finisce per incrociare la strada con una sua vecchia conoscenza: di chi si tratterà? Nel frattempo, una nuova occasione avvicina Sara ed Emiliano quando il dottore si vede “costretto” ad invitare la giovane estetista a una cena di gala. Peccato che, nonostante l’atmosfera, niente sembra andare per il verso giusto. Ludovica, invece, parte alla volta di Roma con Cate per trovare un documento scomparso; queste pagine potrebbero aiutarla a far uscire sua madre di prigione. Eppure tutto viene messo in discussione quando la giovane avvocatessa scopre una verità sulla donna che la getta in crisi.

Che Dio Ci Aiuti 7, anticipazioni 2 febbraio: Sara ha una cotta per Emiliano?

La quarta puntata di Che Dio ci Aiuti 7 prosegue con l’episodio 7×08 dal titolo Le orme dei padri. La serata di gala sembra aver prodotto dei risultati positivi, dato che ora Emiliano e Sara sono più in sintonia. Forse anche troppo. Infatti l’estetista comincia a fare dei sogni a sfondo romantico in cui si immagina mentre è abbracciata a lui e lo bacia. E se fossero dei segnali per dirle che in fondo si è presa una cotta per Emiliano? L’episodio continua ad essere incentrato sullo psichiatra.

Infatti, secondo le anticipazioni, Emiliano sarà alle prese con un test del QI per dimostrare la sua intelligenza, ma il risultato non sarà quello sperato. Ne vedremo delle belle. Azzurra cerca di distrarlo per non fargli pensare ad altro e riesce a coinvolgerlo in un’indagine che riguarda un suo ex allievo.











