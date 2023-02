Che Dio ci aiuti 7/ Anticipazioni 21 febbraio: Azzurra, un piano per Sara ed Emiliano

Che Dio ci aiuti 7, anticipazioni sesta puntata: Sara ed Emiliano coppia perfetta? Azzurra ha un piano…

Che Dio ci aiuti 7 torna in onda questa settimana ma di martedì con la sesta puntata di stagione. Stasera 21 febbraio saranno trasmessi due nuovi episodi in cui vedremo Azzurra attuare un piano tutto suo. La novizia interpretata da Francesca Chillemi è convinta che Sara ed Emiliano siano la coppia di genitori perfetta per Elia, quindi farà in modo che i due passino più tempo insieme. Nel dettaglio, scopriamo le anticipazioni sull’episodio 7×11 dal titolo La gara della vita. Dato che dalla madre naturale non c’è neanche l’ombra, Azzurra rivela a Suor Teresa che Sara ed Emiliano potrebbero essere la famiglia di cui Elia ha bisogno. Quindi attua un piano per fare da Cupido ai due.

Che Dio ci aiuti, Suor Angela ritorna?/ Elena Sofia Ricci: "la parola fine si può..."

Nell’episodio vedremo anche una Cate innamorata di Giuseppe, ma le cose tra i due ancora non si concretizzano. Ettore, invece, fa il grande passo con Ludovica e quindi le presenta i suoi genitori. L’incontro sembra andare bene, tanto che i due hanno poi un momento di vicinanza e intimità. Intanto, Suor Costanza è terrorizzata dall’operazione cui deve sottoporsi. Azzurra saprà starle accanto. Inoltre, la suora sarà anche ispirata dalla storia di Eva, un’atleta non vedente, che le farà capirà che nella vita non bisogna farsi fermare dalle proprie paure.

Che Dio ci aiuti 7, Francesca Chillemi/ "Ho pensato di lasciare i panni di Azzurra"

Che Dio ci aiuti 7, anticipazioni puntata 21 febbraio: arriva Seba, il fratello di Emiliano

Che Dio ci aiuti 7 porta in scena il fratello di Emiliano nell’episodio 7×12, intitolato Il senso di ogni cosa. Mentre Azzurra è intenzionata a far mettere insieme Emiliano e Sara, quindi va avanti con il suo strampalato piano, Suor Teresa vuole starsene sulle sue. Almeno così sembra. Infatti la suora decide che intende prima mettere alla prova la giovane estetista per accertarsi che possa essere una buona madre per il piccolo Elia. Intanto Ettore sta evitando Ludovica, lasciandola domandarsi il motivo del suo comportamento.

CHE DIO CI AIUTI 7/Anticipazioni e diretta 16 febbraio: Emiliano finisce in crisi

Cate, invece, ha i suoi problemi con Giuseppe, con il quale spera che la situazione cambi. La ragazza decide di fare la sostenuta in sua presenza, ma fino a quando andrà avanti con la sua sceneggiata? Intanto la famiglia di Emiliano arriva al Convento degli Angeli Custodi e crea scompiglio. Lo psichiatra inizia a comportarsi in modo strano e ben presto si scopre che si sta atteggiando in questo modo perché i suoi genitori hanno alte aspettative su di lui, e inoltre lo mettono spesso a confronto con il fratello Seba.











© RIPRODUZIONE RISERVATA