Che Dio ci aiuti 7/ Anticipazioni 23 febbraio: Emiliano nei guai? Azzurra lo aiuta

Che Dio ci aiuti 7, anticipazioni settima puntata 23 febbraio: Emiliano nei guai

Che Dio ci aiuti 7 torna in onda giovedì 23 febbraio 2023 con la settima puntata, che sarà incentrata molto su Emiliano. Il personaggio di Pierpaolo Spollon ha conquistato i fan la passata stagione, e continua a farlo anche in questa tramite la sua storia di tira e molla con Sara, che adesso è in una fase di stallo. Inoltre il goffo psichiatra si troverà invischiato in una pesante accusa, ma andiamo nel dettaglio con le anticipazioni dell’episodio 7×13 intitolato Fratelli e sorelle, che vedremo stasera su Rai 1.

Azzurra ha sperato fino all’ultimo che tra Emiliano e Sara potesse sbocciare qualcosa, ma nonostante i suoi sforzi, i due ora non si parlano. Le cose sono peggiorate dopo gli ultimi avvenimenti al Convento, quando è arrivato il fratello del dottore, Seba, che si è subito messo in mezzo tra lui e la giovane estetista. E ora Sara ed Emiliano decidono che forse è meglio restare solo amici. Anche Ludovica e Cate hanno problemi in amore. Le due decidono di darsi a una app di appuntamenti, ma scopriranno che non è la giusta soluzione. Intanto Emiliano rischia il licenziamento dopo essere stato accusato di aver compromesso un trial farmacologico. Lo psichiatra non sa come uscirne, ma ci penserà Azzurra ad aiutarlo: riuscirà a scagionarlo da ogni accusa ricevuta?

Che Dio ci aiuti 7: Ettore ha una nuova ragazza?

Che Dio ci aiuti 7 prosegue su Rai 1 con l’episodio 7×14, dal titolo Il mio angelo, che vedremo sempre in onda la sera di giovedì 23 febbraio. Secondo le anticipazioni, Suor Teresa, a malincuore, sa che non potrà lasciare Elia ancora per molto da solo in Convento. Il bambino ha infatti bisogno di una vera famiglia, e dato che i tentativi di Azzurra sono andati in fumo, Suor Teresa non può far altro che dire alla novizia che entro 48 ore chiamerà l’assistente sociale affinché trovi una nuova famiglia, quindi dei genitori, al piccolo Elia. La suora, però, ha iniziato anche ad affezionarsi al bambino, quindi per lei è una decisione molto sofferta.

Sara, nel frattempo, è gelosa di Emiliano poiché sospetta che lui abbia una donna e la stia nascondendo in Convento per evitare che lei lo scopra. Ma le cose stanno davvero così? Anche Ettore sembra avere una fidanzata segreta. Questo è almeno ciò che credono Cate e Azzurra, che si mettono a indagare sul conto dell’affascinante barista, facendo tutto alle spalle di Ludovica, che ancora soffre per essere stata ghostata da Ettore. Le ragazze, stanche del comportamenti degli uomini, si coalizzano e danno lezioni sulle donne al piccolo Elia.











