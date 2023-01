Che Dio ci aiuti 7/ Anticipazioni 26 gennaio: Azzurra vuole “conquistare” Suor Teresa

Che Dio ci aiuti 7, anticipazioni terza puntata 26 gennaio: Azzurra alla riscossa

Che Dio ci aiuti 7 prosegue su Rai 1 anche senza Suor Angela. Giovedì 26 gennaio va in onda la terza puntata dell’amata fiction che vedrà Azzurra (interpretata da Francesca Chillemi) sempre più protagonista delle vicende narrate. Pian piano stiamo conoscendo le ragazze che hanno affollato il Convento degli Angeli Custodi: l’esuberante Cate, la ferrea Ludovica e la schietta Sara. Tre giovani con dei caratteri molto diversi tra loro che stanno dando del filo da torcere alla povera Azzurra. E poi c’è la rigida Suor Teresa, che non pare piegarsi a niente e nessuno. Ma nel primo episodio in onda il 26 gennaio, il 7×05 dal titolo Un lungo addio, Azzurra sarà costretta ad ammettere di aver bisogno del suo aiuto.

CHE DIO CI AIUTI 7/ Diretta 19 gennaio: Elia resta in convento, organo della mamma

Tra la novizia e la nuova arrivata non scorre buon sangue: si punzecchiano, si studiano da lontano, e hanno due personalità agli antipodi. Eppure Suor Teresa è l’unica che potrebbe aiutarla a ristabilire l’ordine in convento. Il problema è che non può farcela da sola perché la sorella non è intenzionata a starla ad ascoltare. Per questo motivo chiede consiglio a Suor Costanza, che grazie al suo brio, può darle dei consigli per “conquistarla”. Intanto Ludovica non capisce perché Ettore non vuole avere a che fare con lei. L’affascinante barista sembra distante nei suoi confronti, ma nell’episodio di stasera, l’aspirante avvocatessa scoprirà il motivo del perché la sta allontanando.

LA PORTA ROSSA 3/ Anticipazioni terza puntata: Anna tradisce il fantasma del marito?

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 7, terza puntata: il ritorno di Carolina

Che Dio ci aiuti 7 prosegue con l’episodio 7×06 dal titolo Apri gli occhi in cui vedremo Sara ed Emiliano molto vicini e complici. I due pensano a cosa organizzare per il compleanno di Elia. Il bambino è stato affidato alle cure del convento dopo la morte della “madre” Luisa, la quale ha affidato a Suor Teresa la missione di trovare la sua vera mamma. Tuttavia, organizzare una festa per il piccolo si rivela una missione più complicata del previsto. Nel frattempo, Carolina, l’ex barista dell’Angolo Divino (apparsa nella sesta stagione), torna in Convento facendo una sorpresa a tutti, specialmente Suor Costanza, che è molto affezionata alla ragazza. Dietro la felicità nel rivederla, però quest’ultima sospetta che nasconda un segreto: per quale motivo infatti ha deciso di ripiombare in convento? Spetterà a Suor Costanza indagare insieme al prezioso aiuto di Azzurra.

LEGGI ANCHE:

La porta rossa 3/ Diretta e anticipazioni 2a puntata: la verità sui morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA