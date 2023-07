Che lavoro fanno Isabella e Manu di Temptation Island 2023/ Lui tramviere, lei “ora non lavora” ma prima…

Che lavoro fanno Isabella e Manu di Temptation Island 2023 e perché c’entra con la loro crisi di coppia

La coppia composta da Isabella Recalcati e Manuel Marascio ha monopolizzato l’attenzione dei telespettatori nel corso della prima puntata di Temptation Island 2023. Manu e Isabella sono in crisi a causa di una differenza di ‘classe’ e desideri per il futuro, diventata ormai inconciliabile. Lei vorrebbe vivere al centro di Milano ma lui non può permetterselo. Una situazione che ancora oggi porta il pubblico a chiedersi che lavoro fanno i due ragazzi.

Se Manu fa il tramviere e al contempo studia per prendere un altro patentino e poter fare carriera, Isabella al momento è disoccupata. È stato proprio il ragazzo a raccontarlo ai compagni nel corso della prima puntata di Temptation: “Non mi compro un paio di scarpe per portare lei a cena. Mi sveglio la mattina presto, porto giù il cane e poi sistemo casa. Poi inizio a studiare. Lei adesso non lavora, la mattina si sveglia e non fa niente. È normale che per lei è più facile. Non è che io non ho iniziative, è che economicamente non riesco. Sai che brutto?”, le sue parole.

Che lavoro faceva Isabella prima di Temptation Island 2023: “Oggi non lavora”

La 27enne Isabella Recalcati ha fatto in passato alcuni lavori, perlopiù stage. Laureata alla IULM di Milano in Relazioni pubbliche e comunicazione d’impresa, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del lavoro già nel 2017, prima come commessa, poi si è occupata di accoglienza e assistenza clienti per lo show-room di Vivienne Westwood a Milano. Ha lavorato per qualche mese come junior social media manager, poi dal 2019 Isabella è stata per 3 anni parte dello staff eventi di una società milanese che si occupa di fornire hostess, promoter, interpreti e modelle per eventi musicali e di moda. Infine ha lavorato circa un anno come junior product manager per una società che si occupa di realizzare pezzi di ricambio elettronici.

Proprio il lavoro sembra dunque essere la motivazione principale della crisi di questa coppia, protagonista del primo falò di confronto immediato a Temptation Island 2023. Sarà proprio questo a dividerli o riusciranno a trovare un ‘accordo’ per proseguire serenamente la loro relazione?











