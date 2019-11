Che tempo che fa/ Anticipazioni 17 novembre: Michel Platini e Raffaella Carrà ospiti

Oggi, domenica 17 novembre 2019, a partire dalle ore 21.00 su Rai2, nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa, il talk show condotto da Fabio Fazio, con la partecipazione di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Prima dell’appuntamento di rito, questo sarà preceduto alle ore 19.40 da “Che Tempo Che Farà”, con i divertenti sketch di Mago Forest, Ale e Franz e con l’inviato speciale Gigi Marzullo. Ospiti della puntata: in esclusiva per la televisione italiana, la leggenda del calcio mondiale Michel Platini, che ha appena pubblicato la sua autobiografia, “Il re a nudo”. Spazio per l’icona internazionale dello spettacolo Raffaella Carrà, fresca della nuova esperienza televisiva su Rai3 con “A raccontare comincia tu”. Cetto La Qualunque (Antonio Albanese), protagonista nel nuovo film “Cetto c’è, senzadubbiamente”, torna in studio dopo essersi autoproclamato la settimana scorsa “Re del Sud Italia”. In anteprima tv, David Grossman avrà modo di interagire con il pubblico della seconda rete di casa Rai.

Che tempo che fa, anticipazioni e ospiti

A Che tempo che fa in onda oggi, ci sarà in studio con Fabio Fazio Fiona May, la più grande saltatrice in lungo della storia italiana. Al suo fianco la figlia, Larissa Iapichino, che lo scorso luglio ha vinto la medaglia d’oro nel salto in lungo agli Europei Under 20 outdoor di Boras con la misura di 6,58 metri, superando di 37 centimetri la madre che 30 anni fa vinse lo stesso premio, anche lei a 17 anni. Per lo spazio musicale ci sarà modo di ascoltare Francesco Guccini, tra i più indicativi cantautori italiani, che ha pubblicato da poco il libro “Tralummescuro. Ballata per un paese al tramonto” e una raccolta delle sue più belle canzoni, “Note di viaggio – Capitolo 1: venite avanti…”. Il climatologo Luca Mercalli, esprimerà un parere sugli ultimi disastri ambientali che hanno colpito Venezia e Matera. Piero Pelù, attualmente in radio col nuovo singolo “Pic Nic all’Inferno”, brano a tematiche ambientali e che contiene estratti del discorso di Greta Thunberg, lo proporrà al pubblico in studio e da casa. Spazio anche per la fashion blogger Elena Barolo e la rivelazione musicale Lous and the Yakuza, cantautrice belga originaria del Congo. A chiudere la serata, “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” con Angela Finocchiaro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA