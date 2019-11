Che tempo che fa/ Ospiti 10 novembre: Stefano De Martino e Paola Barale da Fazio

Stasera, domenica 10 novembre 2019, alle ore 21.00 su Rai2, torna il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa condotto da Fabio Fazio, insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback che avrà modo di annunciare gli ospiti in studio. La trasmissione sarà preceduta – come di consueto – alle ore 19.40 da “Che Tempo Che Farà”, con i spassosi sketch di Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona e con l’inviato speciale Gigi Marzullo. Ecco i protagonisti del nuovo appuntamento: Cetto La Qualunque che torna nelle sale da giovedì 21 novembre con il nuovo film “Cetto c’è, senzadubbiamente”, terzo capitolo della saga riservata all’ex politico calabrese, interpretato da Antonio Albanese. Spazio poi per l’economista e Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Carlo Cottarelli, fresco di stampa di “Pachidermi e Pappagalli. Tutte le bufale sull’economia a cui continuiamo a credere”.

Che tempo che fa, anticipazioni e ospiti di Fabio Fazio

Anche Stefano De Martino sarà ospite di Fabio Fazio. Il ballerino e conduttore dell’ultima edizione di “Stasera è tutto possibile”, si racconterà nel salotto di Che tempo che fa per la prima volta. E ancora, la sceneggiatrice Silvia Scola, autrice insieme alla sorella Paola della biografia “Chiamiamo il babbo – Ettore Scola. Una storia di famiglia”. Poi sarà la volta di Stefania Sandrelli che parlerà del suo sodalizio artistico con il grande regista italiano scomparso nel 2016. In studio anche il giornalista Michele Serra, attualmente in tour con lo spettacolo teatrale “L’amaca di domani. Considerazioni in pubblico in presenza di una mucca”. Al fianco del conduttore anche Gad Lerner, Cristina Cattaneo e Paola Barale. A chiudere la serata, “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” con Nino Frassica, Mago Forest, Gigi Marzullo, Raul Cremona. Ospiti Elodie, reduce dal straordinario successo del singolo doppio platino “Margarita”, e Sara Cardin, la più grande karateka italiana di sempre, che ha appena pubblicato il suo primo libro “Combatti! Ho scelto di vincere”, scritto con Tiziana Pikler; torna al tavolo anche Paola Barale.

