Che tempo che fa/ Anticipazioni 22 dicembre: ospiti Conte, Negramaro, Bolle e Belen

Domenica 22 dicembre, alle 21 su Raidue, torna l’appuntamento con Che tempo che fa preceduto alle ore 19.40 da Che Tempo Che Farà, con i divertenti sketch di Mago Forest e Raul Cremona e con l’inviato speciale Gigi Marzullo. Anche nella puntata pre-natalizia dello show, Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, accoglierà in studio grandi ospiti che si racconteranno come mai hanno fatto prima. A rappresentare il mondo dello sport ci sarà l’allenatore dell’Inter ed ex CT della Nazionale Antonio Conte. L’attuale tecnico nerazzurro che con la Juventus ha scritto pagine importanti della storia calcistica sia come calciatore che come allenatore, ripercorrerà la propria carriera svelando anche retroscena inediti dei suoi rapporti con i colleghi. Un racconto esclusivo con cui Fazio renderà felici tutti i tifosi dell’Inter.

CHE TEMPO CHE FA: IL RITORNO DEI NEGRAMARO E DI ROBERTO BOLLE

A raccontarsi in esclusiva nel salotto di Che tempo che fa saranno anche i Negramaro che torneranno a mostrarsi nuovamente insieme in tv dopo diverso tempo. La band salentina, protagonista del documentario “L’anima vista da qui”, disponibile in esclusiva su RaiPlay e realizzato per celebrare i 20 anni di carriera, svela i segreti di un successo straordinario che l’ha resa una delle realtà più belle della musica italiana. Grande spazio, poi, al grande étoile internazionale Roberto Bolle, che l’1 gennaio tornerà in onda su Raiuno, per il terzo anno consecutivo, col suo grande show “Danza con me” che, nelle precedenti edizioni ha incollato milioni di telespettatori davanti ai teleschermi e che dal 29 dicembre sarà nei teatri con i gala “Roberto Bolle and Friends”.

TUTTI GLI ALTRI OSPITI DI CHE TEMPO CHE FA DEL 22 DICEMBRE

Gli ospiti di Che tempo che fa di questa sera, però, non finiscono qui. Nel corso della serata, infatti, interverranno Don Carmelo La Magra, parroco di San Gerlando, unica parrocchia di Lampedusa; lo scrittore Roberto Saviano con la giornalista, artista e attivista turca Zehra Doğan; Belén Rodríguez; il giornalista e conduttore televisivo Corrado Formigli; la senatrice Licia Ronzulli; la conduttrice Francesca Fialdini, autrice del recente libro per bambini “Charlie e l’ocarina”; Federico Ielapi, il bambino protagonista del nuovo “Pinocchio” di Matteo Garrone. A rendere più movimentata l’atmosfera di Che Tempo Che Fa – Il tavolo, oltre a Nino Frassica, Mago Forest, Gigi Marzullo, Ale e Franz, Raul Cremona, sarà anche la regina delle sigle dei cartoni animati, Cristina D’Avena.



