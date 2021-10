Che Tempo che fa/ Anticipazioni e ospiti 24 ottobre: Ed Sheeran, Penelope Cruz e…

Che tempo che fa, anticipazioni e ospiti 24 ottobre

Come ogni domenica sera torna l’appuntamento con Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio. Tanti gli ospiti che si siederanno sulla poltrona dinnanzi a Fabio Fazio questa sera, tra cui anche il cantante internazionale Ed Sheeran che si esibirà dal vivo presentando in esclusiva i primi due singoli del suo nuovo album Bad Habits e Shivers. Dopo Brian May e Quentin Tarantino lo show di Rai 3 non delude le aspettative con un altro ospite internazionale che ha vinto 6 BRIT Awards e 7 Bilboard Awards, inserito nel 2015 nella lista delle 100 persone più influenti al mondo.

Oltre al cantante ci saranno anche altri ospiti internazionali come Pedro Almodovar e Penelope Cruz che saranno insieme nelle sale cinematografiche a partire dal 28 ottobre con il nuovo film Madres Paralelas. IL regista, sceneggiatore e produttore cinematografico in oltre 40 anni di carriera ha vinto il Premio Oscar nel 2000 come Miglior film straniero con Tutto su mia madre e nel 2003 per la Migliore sceneggiatura con Parla con lei.

Che tempo che fa: politica, sanità e spettacolo…

Non solo ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo Fabio Fazio questa sera a Che tempo che fa, avrà modo di parlare anche con il Segretario del PD Enrico Letta, con il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Franco Locatelli e con Roberto Burioni, professore Ordinario di Microbiologia e Virologia dell’Università VitaSalute San Raffaele.

Non mancheranno ovviamente i compagni di viaggio di Fabio Fazio per questa puntata di Che tempo che fa, ci saranno sempre i momenti comici ad opera di Luciana Littizzetto e Nino Frassica. Presente anche Orietta Berti, Gigi Marzullo e Filippa Lagerback.

