Che tempo che fa/ Ospiti 9 maggio: Woody Allen, Mara Venier, Sigfrido Ranucci…

Grande attesa oggi per una puntata di Che tempo che fa ricca di ospiti, a partire da Woody Allen. Fabio Fazio conferma la vocazione internazionale di questa stagione dello show: e dopo aver ospitato tra gli altri Barack Obama e Bill Gates ospita uno dei registi al mondo. Il cineasta statunitense nella sua lunga carriera, oltre ai quattro Oscar, ha fatto incetta di premi a riconoscimento della sua arte. Solo per citare alcuni dei più prestigiosi si parla di tre Golden Globes, sette BAFTA, due Grammy, la Palma d’Oro onoraria al Festival di Cannes, due Premi César, cinque David di Donatello, un Nastro d’Argento, l’Orso d’Argento alla carriera e il Leone d’Oro alla carriera. Quella di oggi, però, non sarà una puntata dedicata unicamente a Woody Allen: tanti gli ospiti che animeranno lo studio di Che tempo che fa…

Che tempo che fa, ospiti puntata 9 maggio

Non sarà certo Woody Allen ad oscurare un’altra ospite importante come Mara Venier. La conduttrice di Domenica In presenterà al pubblico di Rai Tre il suo libro “Mamma, ti ricordi di me?”, in cui ripercorre il suo forte rapporto con la madre Elsa, malata d’Alzhiemer, scomparsa qualche anno fa. Presenza fissa quella del virologo Roberto Burioni, che terrà una delle sue lezioni sulla pandemia. Altro libro da presentare quello di Michele Serra, autore di un’opera per ragazzi dal titolo “Osso. Anche i cani sognano”. Tra i giornalisti in studio anche il direttore de La Stampa, Massimo Giannini, e il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. A chiudere la serata Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo e gli ospiti Lillo, Geppi Cucciari, Lello Arena, Orietta Berti. Insomma, una puntata da non perdere…

