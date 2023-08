Che Todd ci aiuti, anticipazioni ultima puntata del 14 agosto/ Veronica torna con una richiesta pericolosa

Che Todd ci aiuti, anticipazioni episodi 13, 14 e 15: cosa accadrà nell’ultima puntata?

Che Todd ci aiuti torna stasera, 14 agosto, su Rai 2 con i tre ultimi episodi della prima stagione. Quali sono le trame? Cosa accadrà ai nostri protagonisti nel gran finale? Nell’episodio 13, dal titolo “Non puoi parlarmi”, Margaret è convinta da Gus ad assumere, insieme a lui, la difesa del comune di Portland coinvolto in una causa riguardante il crollo di un palazzo in costruzione dove due persone sono decedute.

Intanto, come riportano le anticipazioni di Movieplayer, Todd incontra Peter, il fidanzato di Susan, che gli chiede di investigare sulla misteriosa scomparsa di un’impiegata della sua società. Todd accetta l’incarico e scopre che Peter è anche il proprietario del cantiere che costruito l’edificio crollato. È inoltre assistito da Susan, sta per intentare causa al comune, a sua volta difeso da Gus e Margaret.

Che Todd ci aiuti, anticipazioni: il ritorno di Veronica

Nell’episodio 14, dal titolo “La donna mostro-serpente”, Todd resta sconvolto dalla visita di Veronica, uscita di prigione dopo aver deciso di collaborare con la giustizia per far arrestare un poliziotto corrotto. Ora dei criminali sono sulle sue tracce e vogliono ucciderla. Veronica chiede a Todd di recuperare dei soldi nascosti da lei stessa nel loro vecchio ufficio di investigazioni, promettendo di non farsi vedere più dopo aver ricevuto il denaro. Todd decide di darle una mano, ma si trova coinvolto in un giro di scommesse clandestine suo malgrado.

Nell’ultimo episodio, dal titolo “Ivan il terribile”, Margaret, aiutata dal figlio, scopre di aver ricevuto un pagamento in criptovalute. Quel pagamento è stato fatto da un certo “Ivan il terribile”, hacker molto temuto contro il quale il Dipartimento della difesa è in lotta da tempo. Come farà Todd a risolvere questo mistero?











