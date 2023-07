Checco Zalone derubato a Padova prima dello show/ “Mi hanno lasciato in mutande, vaffa…”

Una disavventura non proprio piacevole quella vissuta dal noto comico e attore straordinario, Checco Zalone: l’artista pugliese è stato derubato mentre si trovava a Padova per il suo spettacolo itinerante dal titolo “Amore+Iva”. Ritornato nella nota città veneta dopo le riprese del film Sole a catinelle, uno delle pellicole più viste di sempre, l’artista è salito sul palco di Piazzola sul Brenta raccontando il siparietto vissuto, ovviamente in maniera decisamente ironica e con molta leggerezza.

Checco Zalone, il commovente gesto per un fan disabile/ "Che meraviglia, in mezzo a tanta gente…"

Ad inizio show, dopo essere entrato in scena, si è rivolto così al pubblico presente: “Volevo ringraziare per l’accoglienza. Ieri per farmi sentire a casa (ironizzando quindi su nord e sud ndr) a Padova, mi hanno aperto la macchina e si sono portati via tutto. Neanche le mutande mi hanno lasciato. Davvero eh, mica sto scherzando”. Come segnala Tg Nord Est a Checco Zalone hanno portato via le valigie con dentro tutto il necessario, quindi i cambi e gli effetti personali che l’attore pugliese si era portato con se per lo spettacolo a Padova: alla fine, come detto dallo stesso, è rimasto letteralmente in mutande.

Cado dalle nubi/ Checco Zalone su Canale 5: dove vedere il film in streaming

CHECCO ZALONE DERUBATO A PADOVA: L’ESORDIO CON UN BEL “VAFFA”

Checco Zalone è stato quindi costretto a ricomprarsi almeno il minimo necessario in tempo record, e passata l’arrabbiatura (ha esordito comunque con un “vaffa”), si è subito ricalato nel personaggio, adorato in tutta Italia. Non è ben chiaro se Zalone abbia presentato una regolare denuncia ma si sa che l’attore comico ha subito il furto in auto: gli hanno aperto le portiere e hanno portato via tutto, dileguandosi in fretta e furia.

Nel corso dello spettacolo sono stati moltissimi gli argomenti trattati dal comico, e anche un riferimento simpatico agli evasori fiscali quando ha detto: “Amore + Iva è un titolo che andrebbe spiegato, ma come faccio a far capire in Veneto cos’è l’Iva. Lo sapete cos’è? Vedete, non lo so quasi nessuno. Ora ve lo spiego cos’è, mi spiace per cardiologi, architetti e tutti quei professionisti che lavorando nel privato ne ignoravano l’esistenza”. Lo show di Checcho Zalone nei teatri d’Italia andrà avanti fino al prossimo autunno.

Quo Vado?/ Su Canale 5 il film con la straripante comicità di Checco Zalone

© RIPRODUZIONE RISERVATA