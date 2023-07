Checco Zalone, il commovente gesto per un fan disabile/ “Che meraviglia, in mezzo a tanta gente…”

Checco Zalone, virale sul web il video del gesto per un fan affetto da disabilità a Taormina

Molto spesso dietro un grande talento ed estro artistico, si nasconde anche una natura umana buona e gentile. Il fatto che Checco Zalone sia uno dei comici e attori più apprezzati della scena italiana non era certo in dubbio, ma l’ultimo aneddoto che lo vede protagonista ha messo in evidenza qualcosa di ancor più prezioso. L’attore è attualmente impegnato con lo spettacolo “Amore+Iva”, in giro per i principali teatri italiani.

L’ultima tappa di Checco Zalone e del suo spettacolo è stata Taormina, con doppio appuntamento il 10 e 11 luglio. Per l’occasione sono accorse centinaia di persone, tutte impressionata dalla bravura del comico e dal valore dello show rappresentato. Ancor più scalpore è stato il commovente siparietto che si è realizzato dopo l’ultimo spettacolo. Come racconta SuperGuida Tv, Checco Zalone ha infatti deciso di rendere felice un fan affetto da disabilità fermandosi con lui per diversi minuti. L’attore ha chiacchierato, concesso un selfie; il tutto catturato da un video pubblicato su Tik Tok e in poche ore diventato letteralmente virale.

Checco Zalone e il tenero siparietto con il fan in sedia a rotella a dopo lo show “Amore+Iva”

Come riporta il portale web, il toccante video di Checco Zalone con il fan in sedia a rotelle ha superato i due milioni di visualizzazioni sulla piattaforma social ed è stato pubblicato da una ragazza di nome Clara Mammino. La didascalia scelta per il video ha commosso migliaia di utenti: “La meraviglia di Checco Zalone a fine spettacolo a Taormina, in mezzo a tanta gente ha deciso di fermarsi per far felice un ragazzo disabile“.

Il gesto di Checco Zalone per il ragazzo affetto da disabilità – dopo l’ultimo spettacolo di “Amore+Iva” a Taormina – ha commosso tutti. Neanche a dirlo, innumerevoli sono stati i commenti di elogio in favore dell’attore e del suo gesto per nulla banale e scontato. Nel video si può notare come dopo alcuni minuti – come racconta SuperGuida Tv – il comico ha però dovuto salutare il tenero fan su richiesta della sicurezza. La calca creatasi intorno a lui rischiava di diventare un problema per la mobilità dopo lo spettacolo, ma in ogni caso è stato un momento degno di essere raccontato.

