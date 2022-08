Signorini: “Cast GF Vip 7 sarà segreto fino a settembre”/ “Presto nuovi indizi sui concorrenti ma…”

Alfonso Signorini: “Il cast del GF Vip 7 resterà segreto fino all’inizio del programma”

Alfonso Signorini ha deciso di adottare una strategia diversa quest’anno per il cast del Grande Fratello Vip. Niente nomi annunciati mesi prima (l’unico è Giovanni Ciacci!), ma solo indizi per i tantissimi follower curiosi di scoprire chi varcherà la porta rossa. A quanto pare per scoprire il cast ufficiale del reality bisognerà attendere ancora un bel po’ e a confermarlo è stato proprio il conduttore.

Signorini: "Giovanni Ciacci al GF Vip? Una battaglia di principio"/ "Hiv in prima serata? Il mondo cambia"

Con una serie di stories su Instagram, Signorini ha infatti rivelato che i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 verranno annunciati solo all’ultimo secondo: “Mi chiedete in tanti nuovi indizi, tra poco ne partirà uno e poi da qui a settembre ne seguiranno altri. Ma quest’anno il cast del Gf Vip resterà segreto fino all’inizio del programma. – ha ammesso Signorini, che sui suoi indizi ha aggiunto – Ci prendete sempre, o quasi.”

Concorrenti Grande Fratello Vip 7, chi sono?/ Nomi ufficiali, quasi certi e i 'no' a Signorini: news sul cast

Grande Fratello Vip 7: possibili concorrenti e indiscrezioni

Per le ufficialità, dunque, bisogna pazientare ma le indiscrezioni sul cast del GF Vip 7 non mancano. Come ricorda Pipol TV, tra i papabili concorrenti ci sono: “Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez, George Ciupilan – fenomeno della generazione ‘Z’ con una storia molto forte alle spalle -, Pamela Prati, un volto di ‘uomini e donne’ che non sarà Daniele Dal Moro ne Andrea Nicole Conte, un esponente ironica della comunità LGTB pare Elenoire Ferruzzi, Chadia Rodriguez, Antonella Fiordelisi che entrerà da fidanzatissima e Asia Gianese.” E ancora sulla prossima edizione: “Al vaglio l’utilizzo di Giulia Salemi in studio o fuori dalla Porta Rossa. GF party in mano alla coppia Pierpaolo Pretelli e Soleil Stasi che ha accettato dopo aver detto molti no.” Pare infine sia stato proposto ad Adriana Volpe di tornare come concorrente ma lei avrebbe detto no.

Alfonso Signorini, cosa pensa della rottura tra Totti e Ilary Blasi?/ "Menomale che ci sono..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol TV (@thepipol_tv)













© RIPRODUZIONE RISERVATA