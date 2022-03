Chelsea, 5 calciatori via a parametro zero: chi sono/ Juventus e Milan su Rudiger

Il calciomercato del Chelsea è stato bloccato dal Governo inglese, in quanto i beni del patron russo Roman Abramovich sono stati “congelati” (non è servito a nulla, in tal senso, il tentativo di mettere in vendita il club): è così che cinque calciatori andranno via a parametro zero. Il loro contratto è in scadenza e non potrà essere rinnovato. I nomi più noti, tra i numerosi della rosa che verranno coinvolti nella questione, sono quelli del capitano César Azpilicueta, dei difensori Antonio Rudiger e Andreas Christensen e del centrocampista Charly Musonda Jr, nonché di Saul Niguez, che era arrivato in prestito dall’Atletico Madrid.

Il loro futuro è scritto: lasceranno i Blues allo scadere della stagione in corso. È per questo motivo che alcuni di loro hanno già trovato una nuova destinazione. Il difensore Andreas Christensen, ad esempio, è stato promesso al Barcellona. I blaugrana sono interessati anche al cartellino di César Azpilicueta, ma ancora non si è trovato un accordo.

Chelsea, 5 calciatori via a parametro zero: chi sono e quali interessano alle big italiane

I club italiani, come quelli del resto d’Europa, hanno messo gli occhi sui cinque calciatori che andranno via dal Chelsea a parametro zero. Al difensore Antonio Rudiger, ad esempio, si erano già interessate quest’estate Juventus e Milan. Non è da escludere che a breve possano nuovamente tentare il colpo, approfittando del calciomercato “congelato” dei Blues. Le due società, tuttavia, dovranno fare i conti con la concorrenza del Bayern Monaco.

Le occasioni derivanti dai contratti in scadenza del club di Roman Abramovich sono davvero tante, soprattutto per quanto riguarda le promesse per il futuro. È per questo motivo che diverse società, anche italiane, staranno sull’attenti con l’obiettivo di potersi aggiudicare qualche talento in uscita dai Blues. Diversa, invece, la situazione di quei calciatori il cui accordo con gli inglesi invece è ancora in essere. Essi non potranno essere ceduti. L’unica possibilità che hanno di spostarsi su altri fronti è quella dello svincolo.

