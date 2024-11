DIRETTA CHELSEA ARSENAL (RISULTATO 0-0): FINE PRIMO TEMPO

Al termine del primo tempo le formazioni di Chelsea ed Arsenal sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 0 iniziale. I minuti scorrono sul cronometro ed i Blues insistono mancando il bersaglio per un soffio con il colpo di testa provato da Malo Gusto al 24′. Gli ospiti allenati dal tecnico Arteta rispondono con un tiro poco efficace di Gabriel Martinelli al 27′ e si vedono poi annullare un gol di Havertz dal VAR al 34′ a causa di una posizione di fuorigioco. Fino a questo momento il direttore di gara inglese Michael Oliver ha ammonito rispettivamente Colwill al 21′, Neto al 33′ e Madueke al 45’+1′ da una parte, White al 39′ dall’altra. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Video Chelsea Noah (8-0)/ Gol e highlights: bis di Nkunku e Joao Felix! (Conference League 7 novembre 2024)

DIRETTA CHELSEA ARSENAL, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Sarà necessario essere abbonati a Sky per vedere la diretta Chelsea Arsenal e tutta la Premier League in esclusiva. Anche NOW TV e Sky GO trasmetteranno la partita in streaming ma, per chi volesse, anche noi vi offriamo un’alternativa con la nostra diretta testuale che vi racconterà lo svolgimento del match.

DIRETTA/ Chelsea Noah (risultato finale 8-0): goleada con il bis di Nkunku! (Conference, 7 novembre 2024)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Inghilterra la partita tra Chelsea ed Arsenal è cominciata da una quindicina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa guidati da mister Maresca si affacciano subito pericolosamente in avanti con una conclusione di Palmer parata in calcio d’angolo da Raya già intorno al 3′. Ecco le formazioni ufficiali: CHELSEA (4-2-3-1) – Sanchez; Gusto, Fofana, Colwill, Cucurella; Caicedo, Lavia; Madueke, Palmer, Neto; Jackson. All.: Maresca. ARSENAL (4-3-3) – Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Havertz, Martinelli. All.: Arteta. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Diretta/ Inter Arsenal (risultato finale 1-0): 3 punti pesantissimi per Inzaghi! (6 novembre 2024)

SI GIOCA

Eccoci pronti a vivere la diretta Chelsea Arsenal, possiamo allora naturalmente dare uno sguardo ai numeri di Blues e Gunners verso il sempre affascinante derby di Londra che si giocherà fra pochissimo a Stamford Bridge per l’undicesima giornata della Premier League inglese. La situazione è resa particolarmente intrigante dal fatto che le due formazioni londinesi sono appaiate al quarto posto in classifica con 18 punti, frutto di cinque vittorie, tre pareggi e due sconfitte a testa nelle prime dieci giornate del nuovo campionato.

Il Chelsea potrebbe prendersi simbolicamente la quarta posizione in virtù di una migliore differenza reti, ma a questo punto della stagione ciò significa davvero poco. Semmai, possiamo evidenziare che proprio il Chelsea segna un pochino di più (20-17), mentre in difesa fa meglio l’Arsenal, ma in questo caso davvero di un soffio con 11 gol al passivo contro i 12 dei Blues. Adesso però la parola deve passare davvero al campo, non c’è più tempo prima che abbia inizio la diretta Chelsea Arsenal! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHELSEA ARSENAL, PRIMO DERBY DI LONDRA PER MARESCA

Scontro diretto e affascinante a Stamford Bridge dove andrà in scena la diretta Chelsea Arsenal in campo alle 17,30 di domenica 10 novembre. La sfida tra queste due squadre è uno dei tanti derby di Londra che metterà a confronto due delle migliori squadre della Premier League. Il Chelsea di Maresca ha pareggiato l’ultima partita giocata contro il Manchester United che ha fermato il risultato sull’1 a 1. Scottante, invece, l’1 a 0 che ha subito l’Arsenal contro il Newcastle che ha allontanato ulteriormente i Gunners dai primi posti.

CHELSEA ARSENAL, LE PROBABILI FORMAZIONI

Prima di entrare nel vivo del match andiamo a vedere quali sono le probabili formazioni. Maresca andrà in campo con il suo ormai rodato 4-2-3-1 dove Cucurella, Colwill, Fofana e James andranno a difendere la porta di Sanchez. Caicedo e Fernandez giocheranno in mediana a sostegno di una trequarti molto offensiva. La stella che brilla di più è quella di Palmer che verrà affiancato da Pedro Neto ed uno tra Madueke e Joao Felix con Jackson unica punta.

4-3-3 per Mikel Arteta che schiererà una difesa a quattro dove White dovrebbe tornare titolare a destra insieme a Gabriel, Saliba e Timber. Partey, Merino e Rice formeranno il centrocampo che sosterrà un tridente con Saka, Martinelli e Trossard.

CHELSEA ARSENAL, LE QUOTE

Vediamo anche le quote del big match nella diretta Chelsea Arsenal usando le proposte di Snai. La partita si presenta essere molto equilibrata con il Blues che vedono l’1 a 2,90 contro il 2,35 per il 2 dei Gunners e il pareggio X a 3,40.