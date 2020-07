Chelsea o Bayern Monaco, avversario Napoli in Champions League/ Tabellone durissimo

Delineato il tabellone di Champions League: il sorteggio dei quarti di finale vedrà affrontarsi la vincente tra Chelsea e Bayern Monaco con la vincente tra Napoli e Barcellona. La formazione di Rino Gattuso è reduce dall’1-1 della gara d’andata disputata al San Paolo ed è chiamata all’impresa contro i blaugrana, tra i favoriti per la vittoria finale della UCL. Attenzione però: i catalani stanno attraversando un momento difficile in Liga, sempre più vicina agli eterni rivali del Real Madrid, ed il tecnico Quique Setien rischia il posto. Senza dimenticare la difficile convivenza tra due assi come Lionel Messi e Antoine Griezmann. Ma il Barcellona resta il Barcellona, anche se il Napoli può fare affidamento a una forma ritrovata grazie alla tenacia di mister Gattuso, in grado di risollevare un gruppo moralmente e fisicamente a pezzi. E, in caso di vittoria contro i blaugrana, il Napoli conosce già le possibili avversarie: o il Chelsea di Frank Lampard o il Bayern Monaco guidato da Hans-Dieter Flick.

CHELSEA O BAYERN MONACO LE POSSIBILI AVVERSARIE DEL NAPOLI IN UCL

Mancano 90’ da giocare, ma la sfida tra Chelsea e Bayern Monaco sembra già delineata considerando la gara d’andata. La sfida di Stamford Bridge è infatti terminata 0-3 in favore dei bavaresi, in grado di annientare i Blues nel secondo tempo grazie alla maggiore qualità: doppietta di Serge Gnabry e timbro del solito Robert Lewandowski. Ma nel calcio, lo sappiamo, tutto è possibile, quindi bisognerà aspettare il triplice fischio della gara di ritorno per decretare chi accederà ai quarti di finale di Champions League e chi, dunque, potrebbe affrontare il Napoli di Rino Gattuso. Il Chelsea sta continuando a giocare in Premier League, a caccia di un piazzamento Champions, ed ha evidenziato grandi potenzialità. La Bundesliga invece è terminata due settimane fa e il Bayern Monaco arriverà alla gara con i Blues con meno gare alle spalle. Insomma, un tabellone durissimo per il Napoli: anche in caso di miracolo contro il Barcellona, nei quarti di finale la certezza di affrontare un top club…



