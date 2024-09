Benedetta Parodi è ormai un’icona della tv nostrana. Con la conduzione di Bake Off si è ritagliata uno spazio importante nel cuore del pubblico, così come la sua storia d’amore con il giornalista Fabio Caressa ha trovato le simpatie e gli apprezzamenti dei fan. D’altra parte sono entrambi due personaggi molto chiacchierati e discussi: lei conduttrice di successo e grande appassionata di ricette, lui celebre telecronista e opinionista sportivo di Sky.

Si conoscono da quasi trent’anni e, nonostante due caratteri molto diversi, sono inseparabili. E allora viene da chiedersi quale sia il segreto del loro matrimonio, quale siano gli elementi che più di altri li uniscono. A rispondere a questa domanda ci ha pensato proprio la conduttrice di Bake Off, in una intervista rilasciata al Corriere della Sera, dove ha affrontato il tema del suo rapporto con Fabio.

Benedetta Parodi e l’amore per Fabio Caressa: “Condividiamo valori e problemi”

“Accettare gli spazi di libertà dell’altro, rispettare le sue passioni, condividere problemi e valori”, sono le basi per costruire un rapporto sano, secondo Benedetta Parodi. Perché in fondo “le coppie vanno avanti se riescono a parlarsi e affrontare subito i problemi, altrimenti una cosa piccola può diventare un mostro”. Come darle torto, la Parodi è ben consapevole che ci vuole impegno per coltivare un legame.

Lo stesso che ci è voluto per diventare un’icona della tv, con la conduzione di Bake Off che oggi è il suo pane quotidiano ma che è frutto di un percorso partito da molto lontano, quando Benedetta si cimentava ancora con le sue prime semplici ricette e sulla cresta dell’onda televisiva c’era invece la sorella Cristina. Oggi le cose sono molto cambiate, ma in famiglia – assicura lei – non c’è nessuna rivalità e tutti sono felici dei successi altrui.

