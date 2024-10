Esistono uomini e donne di spettacolo che non necessitano di presentazioni; il loro nome, la loro storia artistica, viene prima di qualsiasi premessa o riassunto. Un esempio è rappresentato da Al Pacino, stella indiscussa del cinema mondiale e non solo per il ruolo iconico ne ‘Il Padrino’. Il primo ruolo da protagonista risale al 1971, era il film ‘Panico a Needle Park’. Da allora l’attore non si è più fermato facendo bottino di premi su premi, come l’Oscar nel 1993 per la pellicola “Scent of a Woman”.

Gabriele Muccino, chi è: "Il cinema mi ha aiutato nella vita"/ "Mio fratello Silvio lo cerco da 17 anni"

Ma chi è Al Pacino? Sembrerà una domanda banale dato quanto scritto in precedenza, ma in realtà il riferimento è a ciò che riguarda la vita dell’attore prima del successo. Nato e cresciuto a New York da due genitori immigrati di origini italiane, precisamente siciliani; prima di arrivare ai grandi palcoscenici del cinema ha dovuto vivere anni di ristrettezze, di difficoltà. Esperienze di vita che lui stesso ha impresso nella sua autobiografia.

Julie Marie, Olivia Rose e Anton James, figli Al Pacino/ "L'ultimo figlio è stato un miracolo molto speciale"

Al Pacino, l’ex compagna Noor Alfallah e il quarto figlio avuto ad 83 anni

“Ci arrampicavamo sulle cime dei tetti e saltavamo da un palazzo all’altro. Ci aggrappavamo ai sedili posteriori degli autobus e, se volevamo del cibo, lo rubavamo”. Parla così Al Pacino nella sua autobiografia, ricostruendo proprio quelle esperienze di vita che inevitabilmente lo hanno plasmato e che sono state il seme della voglia di riscossa. L’attore, come racconta il Corriere della Sera, continua a dare importanza alla forma ed a mantenere uno stile di vita sano alla veneranda età di 84 anni.

“Sono attento alla qualità del cibo; per me rimanere leggeri è il segreto per durare più a lungo e soffrire di meno l’età…”. Queste le parole di Al Pacino in riferimento al suo segreto ‘di gioventù’. Il premio Oscar ha anche spiegato: “Il corpo ti parla, ti dice quello di cui hai bisogno e devi essere capace di intenderlo”. Ma cosa racconta invece la vita privata della star del cinema? Tanti sono stati gli amori di Al Pacino e l’ultima compagna è stata Noor Alfallah con la quale, a 83 anni, è diventato papà per la quarta volta con la nascita del figlio Roman.

Salvatore e Rose, genitori Al Pacino/ Le origini siciliane e la vita nel Bronx: "mia madre mi ha salvato"