Alberto Matano tra tv e ricordi dolorosi del suo passato

Volto noto de La vita in diretta e da qualche anno a questa parte anche di Ballando con le Stelle, dove ricopre il ruolo di brillante opinionista, il conduttore e showman Alberto Matano si è ritagliato uno spazio importante nella scena televisiva italiana. Una credibilità che ha conquistato passo dopo passo, con professionalità ed un equilibrio raro ai giorni d’oggi. Dietro la sua empatia e la sua sensibilità, tuttavia, sembrano esserci delle ombre e dei brutti ricordi risalenti ai tempi della scuola, quando subì atti di bullismo.

“A me capitò a scuola”, racconta in una interessante intervista rilasciata al magazine Oggi. “Tutto è cominciato da lì, perché sono cresciuto in ritardo e mi prendevano in giro. E poi fino all’età di 16 anni ero più esile. Con la legge sull’omofobia, una ferita si è riaperta…”, il commento amaro di Alberto Matano.

Da anni il suo cuore batte per Riccardo Mannino, il compagno sposato recentemente dopo quindici anni di amore. “Ho avvertito il bisogno di dire la mia. Questo è stato il motore. Poi io e Riccardo ci siamo sposati e quindi è diventato inevitabile l’aspetto pubblico”, ha spiegato il conduttore. Alberto Matano e Riccardo Mannino non si pentono di non essersi sposati prima, d’altronde si sono sempre goduti appieno la loro relazione.

A dare loro il là per il grande passo pare sia stata Mara Venier, come accennato dallo stesso Alberto. “Venne a cena da noi e cominciò a dirci ‘ma cosa aspettate a sposarvi?’. Riccardo ha iniziato a cercare una data. La ringrazio ancora perché è stato il clic che mancava per portarci a questo passo”, il tenero riconoscimento di Matano, che a ‘zia’ Mara è profondamente legato.

