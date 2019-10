Chi è Alessandra Cataldo, la compagna di Morgan/ La madre del suo terzo figlio?

La notizia del momento è ancora legata a Morgan e alla sua vita e questa volta è relativa alla compagna Alessandra Cataldo. Chi segue le vicende dell’eccentrico artista sa bene che in questi ultimi anni, sembra ben tre, Morgan ha avuto al fianco una compagna, la bella Alessandra Cataldo, che adesso potrebbe renderlo padre per la terza volta. Secondo quanto ha rivelato il settimanale Chi sembra che la donna sia già al quinto mese di gravidanza e darebbe alla luce il primo maschietto per Morgan proprio il prossimo inverno. Ma chi è Alessandra Cataldo? Secondo i bene informati sembra che la donna sia originaria di Finale Ligure, in provincia di Savona, e che sia una delle fan storiche di Morgan e, ancora prima, della band dei Bluvertigo. I due si conoscono ormai da anni ma in questi ultimi tre avrebbero fatto coppia fissa lontani dai riflettori e dagli scandali che hanno travolto lo stesso Morgan.

CHI E’ ALESSANDRA CATALDO? ULTIMA COMPAGNA DI MORGAN

Le foto che li mostrano insieme sono davvero molto poche così come le informazioni che riguardano la misteriosa Alessandra Cataldo che, a differenza di Morgan e delle altre ex note dell’artista, sembra un po’ allergica ai riflettori e alle polemiche e forse proprio per questo è riuscita ad andare avanti tutti questi anni al suo fianco. Di lei lo stesso Morgan ha rivelato poco custodendo gelosamente questo suo piccolo stralcio di vita normale e quotidiana: “Io sono uno che ama. Non so se la persona con cui sto in questo momento ha piacere che dica qualcosa di lei… Vivo con un essere umano che è più che una persona, a volte è uomo, a volte è donna, ed è la stessa”. La donna potrebbe presto essere la madre del terzo figlio di Morgan entrando, di fatto, nella grande famiglia allargata che vede come protagoniste anche Asia Argento e Jessica Mazzoli.

