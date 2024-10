Alessia Sagripanti è la tentatrice che ha fatto innamorare Mirco Rossi a Temptation Island 2024

Alessia Sagripanti è la tentatrice di Temptation Island 2024 che ha conquistato il cuore di Mirco Rossi, fidanzato di Giulia. Nel corso dell’ultima puntata del reality abbiamo infatti scoperto che Mirco non solo non è tornato con la sua ormai ex, ma anche che ha intrapreso una frequentazione, oggi abbastanza seria, con la tentatrice. Nonostante la distanza geografica, Mirco e Alessia sono riusciti a incontrarsi tre volte nel primo mese fuori da Temptation, trascorrendo insieme del tempo di qualità.

Entrambi, durante l’ultima chiacchierata con Filippo Bisciglia, hanno infatti ammesso di aver scoperto una persona meravigliosa con la quale si trovano benissimo. Ma non è tutto, perché sia Alessia che Mirco hanno ammesso di provare sentimenti importanti per l’altro e di sentirsi sentimentalmente impegnati.

Com’è il rapporto tra Alessia e Mirco dopo Temptation Island

“Tra noi va bene, siamo felici. – ha raccontato Alessia a Bisciglia, spiegando cos’è accaduto tra loro dopo la fine di Temptation Island 2024 – Abbiamo iniziato a conoscerci davvero anche fuori. Ho imparato il suo numero a memoria e poi ci siamo organizzati per vederci. È venuto lui da me perché da Mirco non si poteva. Insieme stiamo benissimo, non gli manca nulla. Per me vale tanto. Ci tengo tantissimo a lui e cerco di avere cura di questo rapporto”. Sentimento che Mirco ha confermato, dichiarando: “Provo un bel sentimento, vero. Voglio fare le cose con calma”. Oggi Mirco e Alessia Sagripanti stanno ancora insieme e pensano ad una possibile convivenza nella casa in cui lui prima viveva con l’ex fidanzata Giulia.