Temptation Island 2024, Mirco sta insieme alla single Alessia: “Mai stato così bene”

Nella coppia Giulia e Mirco è la ragazza che dopo nove anni di fidanzamento e tre di convivenza iniziava ad avere dei dubbi sulla loro relazione, dubbi condivisi anche dal giovane. Sin da subito entrambi si sono scambiati accuse reciproche mentre Mirco si è avvicinato alla single Alessia, mentre Giulia ha trovato conforto con il single Bruno. Dopo un weekend romantico tra Mirco e Alessia, la fidanzata ha chiesto un falò di confronto immediato, la scontro è stato di fuoco ed alla fine entrambi hanno deciso di uscire separati (anche se la ragazza avrebbe voluto riprovarci) con Mirco che è andato a ‘prendere un caffettino’ con Alessia. Mirco e Alessia stanno insieme?

Mirco e Alessia stanno ancora insieme dopo Temptation Island 2024 la prima a parlare è la single: “Stiamo bene insieme perché è un ragazzo di altri tempi, molto maturo per la sua età ed è ricco di valori.” Mirco invece confessa emozionato e con le lacrime agli occhi: “Spero tanto che ci sia un domani insieme a lei perché mi ha fatto riscoprire emozioni che erano state chiuse e nascoste che non vivevo più. Cosa provo per lei? C’è un bel sentimento ma voglio fare le cose con calma perché ho paura che si possa sciupare. Lei la vedo una donna con la D maiuscola e questo è un valore in più.”

Durante la chiacchierata con Filippo Bisciglia, Mirco ha confessato che cosa l’ha colpito da Alessia: “Sin da subito con lei potevo parlare di tutto, prima non avevo mai pensato che si potesse avere con qualcuno con tanta leggerezza. Mi sento bene.” Per quanto riguarda l’ex fidanzata Giulia ha confessato: “Ci siamo rivisti una volta e tutti i giorni ci sentiamo. Lei ha provato a riallacciare il rapporto ma il mio sentimento era proprio scemato. Non so se c’entra il viaggio ma non provo più quello che provavo prima.” E subito dopo ha aggiunto: “Le più gravi mancanze? Mi è mancato l’affetto.”